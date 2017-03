Darwin i la nova esquerra sucursalista

Darwin ens va ensenyar el que és aquesta vida: un món de mones. Gràcies al científic sabem que al planeta bèstia dos més dos no fan quatre. Mireu el resultat. Grans i forçuts abidosaures del cretaci: 0. Diminutes i pusil·lànimes formigues del cretaci: 1.000. Avui els primers són al cementiri mentre que les segones continuen de festa a les discoteques. Ja ho saben: la teoria de l’evolució, la selecció natural. Tot és una olla i tot fa xup-xup. I la qüestió és el gerundi existencial: anar vivint. Viure. Això és el que amoïna des de fa segles a una espècie: els catalans.

ELS CATALANS es van inventar el darwinisme abans de Darwin. Aquestes criatures per poder viure, evolucionar i adaptar-se al medi han mutat a formigues: ningú acaba amb ells. Per això és natural que el primer lloc del zoo de la pell de brau a la brasa carbonitzada on arriben les teories darwinistes sigui Catalunya. Les formigues catalanes aplaudeixen amb les antenes. Estan parlant de nosaltres! I tothom ho llegeix. Entre el 1879 i el 1881 el Diari Català tradueix a les seves pàgines una de les obres cabdals de Darwin (El viatge ) en idioma formiga. Amics insectes, Diari Català és el primer diari escrit en català. Darrere una formiga directora: Valentí Almirall. Un dels pares del catalanisme modern i del catalanisme d’esquerres. Almirall és el darwinisme en estat pur. Darwin el tancaria en un terrari, li faria beure cisternes de formol i l’analitzaria tota una eternitat.

ALMIRALL és una criatura amb mil espècies dins: advocat, periodista, polític... I sí, també un ésser que va creure que es podia canviar la pell de brau fossilitzada. Ell és un dels científics del laboratori català que va encendre el federalisme. Aquell pedaç de lobotomia ideològica per intentar que el dinosaure espanyol mogués el dit del mig d’una mà un cop a l’any. Zas! L’hòstia contra un animal pintat a la paret d’una cova, i inexistent en la realitat, va fer que fins i tot Darwin ressuscités i demanés tornar a la Terra. I Almirall va evolucionar: organitza el Congrés Catalanista; redacta el Memorial de Greuges a Alfons XII; escriu Lo catalanisme, primer text modern del catalanisme... Ell sol és un ecosistema. Però deixem que expliqui la seva evolució: “Moltes vegades, llegint amb fredor i perfecta tranquil·litat la memorable Declaració d’Independència que van fer los representants de les colònies angleses al rompre solemnement amb la metròpoli i declarar-se Estats Units, hem comparat les queixes estampades en aquell document solemne amb les que podríem al·legar nosaltres, i hem hagut de convence’ns que la nostra Declaració resultaria molt més contundent i fundada que la redactada per Jefferson”. La formiga Almirall va entendre que havia d’evolucionar per viure. Per això ja va fer de Darwin del catalanisme d’esquerres i va deixar escrit que les esquerres -i dretes- catalanes no podien ser “sucursalistes” d’Espanya. Les esquerres -i dretes- catalanes havien de ser catalanes si volien viure. I la vida de Catalunya era evolucionar, naturalment, cap a ser com els Estats Units.

AL SEGLE XXI hi ha esquerres catalanes que fan retrocedir i alteren la teoria de l’evolució. Des del 1978 el PSC ha anat mutant de formiga catalana a dinosaure espanyol. Aquesta setmana ha ingressat al museu del PSOE amb un acord que liquida els grams d’autonomia que li quedaven al PSC. Mentrestant, el socialista Àngel Ros vol que Lleida continuï vivint al pleistocè amb els carrers franquistes perquè ell ha evolucionat a ser una criatura mitològica de dos caps amb el seu pacte amb Ciutadans. Al costat del zoo, al Parlament, també muten espècies: el Coscubielasaurus; el Rabellsaure; el Dantefachinrapter... Tots cap a una nova espècie prehistòrica: el sucursalisme. Negant la genètica i l’evolució de l’esquerra catalana. Negant Almirall. Negant-ho tot. Negant l’existència i el dret a viure de les formigues. Només creient en l’existència i el poder únic dels inexistents dinosaures. Negant Darwin.