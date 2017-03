El futur d’Europa es comença a decidir avui a Holanda

Després de la victòria del Brexit a la Gran Bretanya i de Donald Trump als Estats Units, Europa comença avui un cicle electoral que definirà si es frena l’onada populista o si, al contrari, es consolida. La primera cita és avui a Holanda, on l’extrema dreta del xenòfob Geert Wilders aspira a convertir-se en la primera força. Les seves possibilitats d’arribar a governar són mínimes, perquè la resta de partits s’han compromès a posar un cordó sanitari, però no hi ha dubte que si el Partit per la Llibertat queda en primer lloc seria un cop psicològic molt dur per al projecte europeu. A més de defensar l’expulsió d’immigrants musulmans en la línia de Trump, Wilders també defensa la sortida d’Holanda de la UE.

Una victòria de Wilders donaria ales a Marine Le Pen de cara a les eleccions presidencials franceses de l’abril, i fins i tot seria un revulsiu per a la dreta populista d’Alternativa per a Alemanya de cara a les eleccions de la tardor que posaran a prova el lideratge d’Angela Merkel.

Per a acabar-ho d’adobar, en els últims dies Holanda s’ha vist immersa en una crisi diplomàtica amb Turquia arran d’haver prohibit la participació del ministre d’Afers Estrangers turc en un míting a Rotterdam a favor de la reforma constitucional que impulsa el govern d’Erdogan. El president turc va afegir ahir llenya al foc recordant un dels episodis més negres de la història recent d’Holanda, la matança de musulmans bosnians a mans dels serbis davant la passivitat dels cascos blaus holandesos. L’impacte de la crisi en el resultat electoral és difícil de predir, però segurament el primer ministre, Mark Rutte, no ha volgut donar una imatge de feblesa amb Turquia per atraure els electors que dubten entre el seu partit, el liberal i la formació de Wilders.

En tot cas, el que ha passat aquests dies a Holanda és un exemple del que pot passar en el futur: l’extrema dreta pot acabar condicionant la política dels estats de la UE sense ni tan sols governar. La mala gestió de la crisi dels refugiats i l’amenaça del terrorisme jihadista són dos fenomens que donen ales a l’extrema dreta, i la UE ha de teixir un discurs clar i unes polítiques coherents per fer-hi front. Renunciar a afrontar una qüestió tan important és obrir les portes al populisme i posar les bases per a l’autodestrucció del somni europeu dels pares fundadors.