El gall en cap

L’avantatge que Donald Trump sigui president dels EUA és que no enganya. Va fer una campanya comportant-se com un hooligan i fa gala d’una gran estabilitat. La primera roda de premsa del president electe, que prendrà possessió solemnement al Capitoli el dia 20 de gener, va tenir el to fanfarró i perdonavides habitual. Va reiterar que farà un mur amb Mèxic que pagaran -tot i que no ho saben- els mexicans, va admetre amb naturalitat que Rússia pot haver intervingut en la campanya i va garantir milions de llocs de treball sense concretar com. La perla de la roda de premsa va arribar quan va negar la paraula al periodista representant de la CNN dient-li que la seva empresa “és terrible” i instant-lo a mantenir silenci reiteradament. El menyspreu es va repetir amb la BBC. El mateix dia Obama s’havia acomiadat demanant als ciutadans que no es quedin en el confort de les seves bombolles, que la diferència enriqueix, que l’altre mereix respecte. Trump, en canvi, va fer un discurs dirigit als individus, atiant la por a l’exterior i als que són diferents, imposant la seva opinió. Tot i assumir els límits de la política i dels resultats del mandat Obama, hem vist, d’una banda, un discurs dirigit als ciutadans que feia una crida als valors cívics i al respecte a l’altre i, de l’altra, un discurs confrontacional i autoritari que presenta l’exterior com les portes de l’infern. El país de la llibertat d’opinió haurà de reaccionar als que poden corcar els seus fonaments. Roosevelt ploraria dient allò que només hem de tenir por de la mateixa por.