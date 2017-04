El gendarme americà

L’imprevisible Trump sorprèn amb un bombardeig selectiu a la base d’Al-Xairat com a represàlia per l’atac amb armes químiques del règim sirià a la població de Khan Xaikhun. Tanmateix, l’acció és coherent amb la idea que estructura la ment de Trump: la venjança, com està acreditat en les seves conferències per ensenyar a triomfar.

L’atac a Khan Xaikhun és una atrocitat que clama al cel. I que confirma que Al-Assad mai pot ser la solució del problema sirià. Però els actes de crueltat són infinits en aquest conflicte i porten signatures diverses. Hi ha universals antropològics, i probablement la compassió cap als infants n’és un. Un crim puja de gravetat als ulls de tots si les víctimes són nens. En la societat de la informació, en què l’allau d’imatges no cessa, la rutina desarma la sensibilitat i la repetició banalitza. La guerra de Síria és tota ella un disbarat. Però el que ens sensibilitza són les destruccions simbòliques -espais de gran significació històrica o cultural- o els atacs a criatures. I la barbaritat de Khan Xaikhun compleix tots els requisits per a l’espant.

Trump ha captat l’oportunitat. En un moment de desconcert per l’acumulació d’ensurts al seu entorn i de caiguda constant de la seva popularitat, el president marca punts en tres direccions. Reafirma la ruptura amb el passat trencant amb els intents d’Obama d’introduir una cultura menys bel·licista en la política internacional americana. Reforça la seva posició presidencial en aconseguir per primer cop el suport de republicans i demòcrates fent pinya patriòtica i en obligar la reticent Europa a aplaudir la seva acció. I xoca amb Rússia, en un moment en què estava cada cop més atrapat per les sospites de complicitat amb Putin i el seu món. Escenificant un conflicte amb Moscou (perfectament interpretat pel Kremlin), Trump desplaça per uns dies el focus d’atenció. Però el problema de les envestides militars és que se sap quan comencen però mai quan ni com acaben. I les últimes aventures militars americanes han estat catastròfiques. Què ens vol dir Trump? Que el gendarme americà ha tornat?