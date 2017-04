La gran impostura del PP amb l’operació Catalunya

L’excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo va declarar davant del jutge el 6 de juliol passat que ell havia col·laborat amb comandaments policials en una operació destinada a combatre el procés sobiranista català. Un mes abans, el diari Público va treure a la llum unes converses del 2014 entre el llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, en què conspiraven i parlaven obertament de fabricar acusacions de corrupció contra polítics independentistes catalans.

En qualsevol país del món aquestes revelacions haurien provocat una allau de dimissions, començant per la de Fernández Díaz. Però a Espanya no. Ahir el PP va enviar els seus diputats a rebentar la comissió d’investigació del Congrés. Allà es van comportar com a autèntics hooligans, amb insults inclosos als parlamentaris catalans, amb una clara actitud intimidatòria que pretenia donar escalf tant a Fernández Díaz com a De Alfonso. La gran excusa que es va empescar Fernández Díaz és que, segons un informe policial, les gravacions havien sigut manipulades i, per tant, res del que allà ha pogut sentir tothom (“Això la fiscalia t’ho afina”) és cert. Sobre aquesta base, Fernández Díaz va negar la major, és a dir, l’existència de l’operació Catalunya. El problema és que la credibilitat de l’exministre és nul·la, ja que a hores d’ara encara no ha ofert cap explicació plausible sobre els falsos informes de la UDEF filtrats a la premsa o les visites de responsables policials a fiscals, i ni tan sols ha pogut esbrinar qui és el responsable de les gravacions fetes en el seu propi despatx. El súmmum de la impostura és quan Fernández Díaz i De Alfonso, davant la incredulitat general, es van presentar ells mateixos com a víctimes d’una conspiració i es van encarar amb els diputats que els exigien explicacions.

El PP, al contrari del que ha fet en casos com el de José Manuel Soria, va voler fer pinya amb Fernández Díaz i va convertir la compareixença en un acte de desgreuge. Amb la seva actitud va donar cobertura política a l’operació Catalunya i va demostrar que considera que contra el procés català tot està permès, fins i tot copiar els mètodes de les pitjors dictadures i crear policies polítiques (patriòtica, en diuen ells) per destruir els adversaris.