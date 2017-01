Els indigents emocionals de la tele

L’èxit de First dates, el dating show de Cuatro en què es recrea un restaurant on els participants van a sopar per veure si pesquen parella, ha reactivat encara més la presència de nous programes de cites a les graelles televisives. Antena 3 ha estrenat una altra temporada de Casados a primera vista, en què uns experts aparellen uns voluntaris que no es coneixen fins que es troben a l’altar i es casen. Un cop convertits en matrimoni comprovarem si la relació funciona o la convivència és infernal.

A Cuatro també han estrenat un format delirant: Tú, yo y mi avatar. En aquest programa un participant que busca parella pot triar entre tres candidates. Però no les veu. El programa utilitza unes altres noies que actuen com a simples “avatars”. Aquestes substitutes s’han de comportar com ho farien les candidates reals, obeint les ordres que reben d’elles a través d’un audiòfon. Han de seduir el participant des de l’anonimat, que finalment escull un dels tres avatars, sense saber com és la dona que s’amaga darrere seu. La sorpresa (o la decepció) arriba quan descobreix com és en realitat la dona que l’ha seduït a distància i mitjançant un alter ego.

Els diumenges, al canal DKiss, han estrenat un altre programa que s’ha d’admetre que enganxa per la vergonya aliena que provoca en l’espectador. Desnúdame consisteix a convocar davant d’un llit una parella de voluntaris que busquen enamorar-se. Després d’un minut per presentar-se, reben l’ordre de despullar-se l’un a l’altre i estirar-se al llit. Ell en calçotets i ella amb calcetes i sostenidors. Un cop ajaçats mantenen mitja hora de conversa mentre executen un seguit d’ordres que els comuniquen a través d’una gran pantalla: acariciar-se, abraçar-se, xiuxiuejar-se a l’orella, fer-se petons... Al final, cadascun vota si es vol tornar a veure amb aquella persona o la rebutja.

Casados a primera vista i Tú, yo y mi avatar tenen un element en comú: amagar el físic per posar en valor la manera de ser de les persones d’una manera enganyosa. En realitat, amagar el físic és la manera de convertir-lo en prioritari. Desnúdame fa tot el contrari, però amb la mateixa finalitat: exhibir-se de cop en la intimitat perquè calgui aprofundir en la qualitat humana. Però tots tres formats es basen en una idea única: la precipitació a l’hora de jutjar les persones i la frivolització de les relacions humanes. A nivell televisiu es banalitza l’afecte, i l’amor es pidola. I aquesta sobredosi d’entreteniment sentimental televisiu influeix en els patrons de conducta. Es creen indigents emocionals. És un peix que es mossega la cua. Després, la gent acaba arrossegant-se pels platós buscant parella.