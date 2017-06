La indústria metal·lúrgica catalana. Interviu

Hem tingut una conversa amb una de les personalitats de la indústria metal·lúrgica més ben situades per observar la situació d’aquest ram tan important de l’activitat catalana. La conversa s’inicià a propòsit del Tractat amb Alemanya, del qual tant s’ha parlat darrerament a conseqüència de les recents discussions al Reichstag, i passàrem després a la política general d’aranzels de l’Estat espanyol. [...] -La producció espanyola està en condicions de competir amb l’alemanya? -Alemanya compta amb una tradició que aquí no existeix. La nostra indústria metal·lúrgica ha pres la seva gran volada durant la guerra. La guerra ha provat que estàvem en condicions de satisfer absolutament a Catalunya, tan bé com es produeix a Espanya, i especialment a Catalunya, tan bé com es pugui produir a l’estranger. Ara, la indústria metal·lúrgica dintre d’Espanya ha de comptar amb el fet que les primeres matèries estan extraordinàriament protegides i que estan igualment molt protegits els productes agrícoles que fan apujar els jornals. Això fa que la nostra producció vagi sempre handicapada, i exigeixi una barrera duanera proporcionada a la de les primeres matèries i els productes agrícoles. Ara bé: jo crec que si la indústria metal·lúrgica fos defensada durant uns quants anys amb un aranzel favorable, es crearia dins d’Espanya una indústria tan forta que aviat no hauria de tenir cap mena d’aranzel favorable per defensar-se de l’estrangera. [...] -Hi pot haver oposició d’interessos entre siderúrgics bascos i metal·lúrgics catalans? -Allí hi ha indústria metal·lúrgica, però és molt més petita que la catalana, i sobretot insignificant comparada amb la siderúrgia. Volen uns aranzels alts que defensin la siderúrgia. [...] -Quin és el pitjor obstacle amb el qual lluita la indústria metal·lúrgica? -És el desconeixement. Hi ha molta gent que hauria d’ésser competent en la qüestió i que ignora la importància de la indústria metal·lúrgica. Durant l’època dels antics polítics, en discutir-se una partida aranzelària en un centre oficial de Madrid, no hi hagué manera de convèncer un ministre que a Catalunya es construïen locomotores. No s’ho creia. Es pensava que ens ho inventàvem per enganyar-lo. “I ja comprendreu -acaba somrient el nostre interviuat- que si a Madrid no creuen en l’existència de la nostra indústria metal·lúrgica, és molt difícil que s’avinguin a respectar-la i a defensar-la”.