Els intents d’Estat Català l’any 1873

Avui fa anys que a Barcelona havia d’ésser proclamat l’Estat català, membre de la Federació espanyola que volia pactar-se. [...] La coneixença dels esdeveniments dels dies 8 i 9 de març del 1873 no és una feina perduda, ans bé ofereix ensenyaments valuosos, que en alguns aspectes conserven tot llur caràcter significatiu. La primera cosa que hom nota és la persistència dels intents i anuncis de proclamació de l’Estat català en els pocs mesos que visqué la primera república espanyola. L’intent del dia 9 de març fou el més important de tots i el que estigué a punt de convertir-se en una realitat; però no fou pas l’únic. [...] Al cap de deu dies d’haver-se proclamat la República a Madrid -és a dir, el dia 21 de febrer- ja s’intenta fer la proclamació de l’Estat català a Barcelona. Mentre les tropes de la guarnició desfilaven per davant del Palau de la Generalitat portant al cap, no pas el ros, sinó la barretina, des d’una finestra de l’edifici fou llegit un document on es demanava a la Diputació, en nom del poble i de l’exèrcit, que es declarés «en Convenció de l’Estat federal de Catalunya». Hi hagué aquell dia a la sala de Sant Jordi escenes de desordre, i al capdavall la proposta fou retirada pels seus autors. […] Barcelona, aquell diumenge destinat a la proclamació de l’Estat català, veié de bon matí l’aparició de forces de la guàrdia civil i de la milícia en els llocs estratègics i davant els edificis importants de la ciutat. Per part dels governants de Madrid, i així mateix per part de personalitats republicanes de Catalunya, es feia un gran esforç per deturar el curs dels fets. La intervenció de Pi i Margall, aleshores ministre de la Governació -que a la matinada cridà a conferència telegràfica els directors del moviment- fou la que en veritat decidí les coses en el sentit de renunciar al projecte. […] I quan una gran massa d’obrers internacionalistes, desprès d’assistir a un míting al Teatre Novetats, acudien a l’actual plaça de la República per cooperar a l’establiment de l’autonomia catalana, Baldomer Lostau només pogué llegir-los l’acord -poc viable- de la dissolució de l’exèrcit de la província i la seva transformació en exèrcit de voluntaris. […] A Madrid, però, l’alarma fou enorme. I La Correspondencia de España acollí el rumor que a Barcelona 16.000 voluntaris havien declarat independent l’Estat de Catalunya, i havien posat preses les autoritats....