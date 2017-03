Un judici polític contra una votació democràtica

El tribunal del TSJC va dictar ahir una sentència condemnatòria contra els responsables del 9-N que, malgrat l’argumentació jurídica, està viciada d’origen i provoca uns efectes polítics innegables. Aquest és el moment de recordar que la Junta de Fiscals de Catalunya va considerar, en una reunió celebrada el 17 de novembre del 2014, que no hi havia hagut delicte en la celebració del 9-N. I va haver de ser el llavors fiscal general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, esperonat pel govern del PP, qui va ordenar la presentació de la querella. Ho va fer i tot seguit, per cert, va dimitir del càrrec. Per tant, tota la causa té peus de fang per la seva motivació política. Reduir el procés judicial del 9-N a un debat tècnic sobre si es va desobeir o no la interlocutòria del TC no pot amagar el debat de fons: la democràcia espanyola no permet que un govern legítim pugui consultar els seus ciutadans sobre el seu futur polític. Ni sobre la forma de referèndum, per descomptat, ni tampoc amb un innocu procés participatiu. L’Estat espanyol és al·lèrgic a les urnes i a la participació ciutadana. I així ha quedat demostrat.

L’efecte polític més important de la condemna, però, no és aquest. En no deixar oberta cap escletxa dins la legalitat actual, la condemna de Mas, Ortega i Rigau acaba amb la possibilitat d’una sortida negociada a la demanda d’un referèndum.

El govern del PP s’ho hauria d’haver pensat millor abans de deixar-se portar pel desig de castigar els responsables governamentals del 9-N. Ha actuat impel·lit pel sentiment d’humiliació que li van suposar les imatges de milions de catalans participant, de manera cívica i pacífica, en una votació que ells havien dit i repetit que no es produiria. I en lloc d’assumir la derrota, van ordir una venjança en forma de querella.

Encara que avui respirin més tranquils perquè Artur Mas ha resultat condemnat, ¿de debò creuen que els dos milions llargs de catalans que van participar en la votació deixaran de voler decidir a les urnes el seu futur?, ¿de debò pensen que inhabilitant líders polítics el procés sobiranista s’esvairà com per art de màgia? Els reptes polítics només es poden resoldre des de la política. I en última instància, com va dir el president Carles Puigdemont, seran els ciutadans, amb el seu vot, els que posaran les coses al seu lloc.