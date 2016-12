El juego y las rifas

El Código castiga el juego de suerte, envite o azar, como un delito, y pena, no sólo a los banqueros, sino también a los jugadores. Castiga el juego y también las rifas, y declara en comiso todo lo que a juego o rifas esté destinado. No parece, sin embargo, sino que sus autores no acertaron a definir en qué clase de delitos habían de incluirlos. Consagraron a los juegos y a las rifas todo un título, y lo pusieron entre el que trata de los delitos contra la salud pública y el que tiene por objeto los de los empleados en el ejercicio de sus cargos, delitos con los cuales no tienen los juegos y las rifas conexión de ningún género. Permite esto sospechar que dudaron de si los unos y las otras constituyen realmente delitos; duda por cierto racional, ya que una rifa constituye uno de los ingresos del Tesoro; […] Las gentes, lejos de ver las rifas con malos ojos, se desviven por poner en ellas más o menos fondos, privándose no pocas veces de lo necesario. Aquí hasta cabe suponer que los legisladores atendieron, más que a penar un delito, a favorecer al Estado, que, deseoso de aumentar los productos de su lotería, ha concluido por prohibir rifas de antiguo autorizadas. Al leer esto, tal vez crea alguno que nosotros deseamos por lo menos, cohonestar las rifas y los juegos. Se engañará el que tal piense. Nosotros somos enemigos acérrimos de los unos y las otras; tanto, que consideramos de todo punto indispensable la supresión de la lotería. Nos fundamos para serlo en razones muy distintas de las que generalmente se aduce. Entendemos nosotros que sólo por el trabajo pueden ser prósperas y felices las naciones, y sostenemos que para fomentarlo es preciso ante todo desvanecer toda esperanza de poder conseguir por otro camino los medios de vivir y la fortuna. Los juegos y las rifas son estímulos a la holganza, ya que por ellos, sin trabajo de ninguna clase, se espera hallar, no sólo condiciones de vida, sino también bruscos cambios de la penuria a la riqueza. […] El trabajo es la sanidad del cuerpo y la del alma; la más abundante y casi única fuente de la riqueza pública. Convertir a España en una nación de trabajadores debería ser para todos los Gobiernos el principal fin de la política.