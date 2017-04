En l’inesperat adeu a Carme Chacón

ET POTS PREPARAR per a la mort, però no per a la tragèdia. La desaparició sobtada de Carme Chacón, als 46 anys, pertany a aquesta categoria emocional. Per més que sapiguem que la línia entre la vida i la mort és molt fina, és humà sentir-se segur en aquest costat de la ratlla, aixoplugat per la vida, com si la frontera fos una paret altíssima. Recordo una entrevista a Chacón caminant pels carrers d’Esplugues, durant una campanya electoral, i la veig en el cim de la seva carrera política, a Washington, sortint del Pentàgon d’entrevistar-se amb el secretari de Defensa dels Estats Units, Robert Gates, quan ella era la ministra espanyola homòloga. I la sento, encara, mentre desàvem el micròfon, explicant les ganes que tenia de tornar a casa per veure el seu fill. Al cel sigui.