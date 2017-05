Per una literatura comarcal

[...]

En el dilema en què es debat la nostra literatura, ressò del nostre dilema social, “Catalunya-ciutat” o “Catalunya-comarca”, [...] jo, en la meva qualitat d’empordanès, ja he pres partit i considero que la fórmula “Catalunya-comarca” és la que més convé al nostre desenvolupament intel·lectual. [...] La missió històrica de la literatura és de cristal·litzar la psicologia dels pobles. Les grans ciutats, amb l’internacionalisme industrial, creen un tipus d’escriptor que cristal·litza, més aviat, la psicologia del moment. Un escriptor de Nova York diu aproximadament les mateixes coses que un de Berlín. En aquestes condicions l’obra que Barcelona aportaria al patrimoni universal fóra ben migrada. L’endarreriment social de Barcelona, i no l’endarreriment lingüístic com molts creuen, és, al meu entendre, la causa de la inferioritat literària de Catalunya-ciutat. [...] La literatura social, que és una de les manifestacions de la literatura de capital, serà, durant molt temps encara, híbrida i contradictòria ( L’auca del senyor Esteve ) [obra de Santiago Rusiñol del 1907]. L’obra social de Puig i Ferreter és l’angúnia íntima i concentrada d’un “provincial” que no se sap adaptar a Barcelona. El seu “freudisme” reforça, per antítesi, el meu argument. I els dos escriptors que a casa nostra han conegut més voga i un renom més sòlid, Josep Maria de Sagarra i Josep Pla, què són sinó dos homes que han prescindit del “fet” Barcelona? Una de les obres capitals de la jove literatura catalana (a la qual no s’ha donat ni de molt la consideració que es mereix), El desembarc meravellós dels grecs a Empúries [novel·la de Manuel Brunet del 1925] , què és sinó la narració plana i riallera d’una consagració comarcal? El representant més eminent de la literatura de ciutat, Carles Soldevila, es veu obligat, per les restriccions socials més amunt esmentades, a una acció, ben meritòria, de mestre d’escola... [...] Els escriptors catalans són, en el fons, homes del sud, als quals repugnen les grans aglomeracions industrials, la crisi dels lloguers, la jornada de vuit hores... La comarca, amb tot el que comporta de serenitat, de joia de viure, de “classicisme”, pot portar la nostra literatura a les altes cimes on brillen els noms de Delteil, Chamson, Giono, Ramuz.