De la llei al sentit comú

UNA COSA ÉS PARLAR-NE i una altra és veure-ho: el president Mas, assegut al banc dels acusats. Un altre president de Catalunya jutjat per un tribunal espanyol. Aquesta vegada, per haver posat les urnes. “Per haver posat les urnes, no! Per desobeir i prevaricar!”, diu el relat oficial, però ja ens entenem tots, aquí i allà. Desobeís o prevariqués, el president de Catalunya va posar les urnes per preguntar sobre la independència i 2,3 milions de persones van votar. En això pensava ahir, mentre el judici a Mas, Ortega i Rigau avançava segons els mecanismes procedimentals vigents. Encara que el 9-N no fos legal, va ser real. I massiu. Un judici produirà una sentència igual de real, però no només no arreglarà res, sinó que empitjorarà les relacions entre Catalunya i Espanya. Ja ens han ensenyat què diu la llei. ¿Poden mostrar el sentit comú?