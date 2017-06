La lluita contra el frau fiscal, un dels pilars de l’estat del benestar

Doble revés per al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. La mateixa setmana que el Tribunal Constitucional ha tombat l’amnistia fiscal de l’any 2012, els tècnics d’Hisenda han aixecat la veu i han assegurat que l’Agència Tributària “està al límit”.

L’alt tribunal va advertir dijous al govern espanyol que la figura del decret llei no es pot fer servir per regular els deures recollits en el títol primer de la Constitució, entre els quals hi ha “contribuir entre tots al sosteniment de la despesa pública”. Així, l’amnistia fiscal del PP va ser un fracàs i un despropòsit jurídic, que només va recaptar 1.200 milions d’euros més, lluny del que s’havia previst inicialment.

La lluita contra el frau fiscal no sembla una prioritat del govern del PP, com ho demostra el fet que els tècnics de l’Agència Tributària denuncien que des de l’any 2010 han perdut 3.000 efectius i 440 milions de pressupost. Per aquest motiu, mentre que el 2010 van presentar fins a 938 denúncies als tribunals per possible frau, el 2015 només en van poder presentar 341.Això beneficia sobretot les grans fortunes, perquè segons diuen els tècnics són les que busquen més estratègies per evadir i solen ser els casos en què els inspectors detecten una conducta fiscal prou greu perquè sigui investigada per un tribunal per indicis de delicte.

Qualsevol polític honest i competent entén que la recaptació fiscal i l’estat del benestar són dues cares de la mateixa moneda o, dit d’una altra manera, que la lluita contra l’evasió d’impostos ha de ser una prioritat si es pretén redistribuir correctament la riquesa. No sembla, però, que ho vegi així el govern del PP.

L’oficina estadística de la UE, Eurostat, ja va indicar que Espanya recapta menys impostos que Grècia, Portugal i Hongria. Un dels problemes del sistema fiscal espanyol és que té les bases fiscals foradades, és a dir, que és molt ineficient, perquè els impostos tenen moltes exempcions i bonificacions que els fan complicats per als contribuents, difícils de recaptar i poc eficaços. Si, malgrat tot, la recaptació augmenta és gràcies als petits contribuents, que -com revelen els tècnics- són més fàcils de detectar i sovint són ciutadans mal informats que cometen errors en la declaració. És per això que Catalunya vol controlar les seves bases fiscals, però mentre això no arriba és urgent una reforma que posi fi a totes aquestes ineficiències.