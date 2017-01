El magnetisme d’‘El crac’

Portem dos dilluns enganxats a El crac, a TV3. L’arrencada va ser una mica delirant amb el descobriment de Joel Joan convivint amb la tribu dels korowai a Papua Nova Guinea. L’episodi supurava els ingredients d’egocentrisme habituals en el protagonista i, potser per començar, embafava i tot. Un recurs encertat, això sí, perquè el retorn televisiu fes soroll i impacte. El crac és la teràpia televisiva perfecta perquè, convivint amb l’insuportable alter ego de Joel Joan a la ficció, aconsegueixis que et caigui millor l’autèntic. El primer episodi desconcertava i divagava entre la paròdia genial i l’esperpent que et feia qüestionar el que estaves veient. Contemplar com Joel Joan i Quim Masferrer rebien mastegots al semaler era entre foll i ridícul. Aquesta irregularitat d’emocions no és estranya en una sèrie que arrisca i que, segons com, li agrada explorar més enllà dels límits del costumisme. Això sí, La gran tornada va aconseguir un fet molt meritori: que La gala dels Gaudí i El foraster fossin més entretinguts i sorprenents del que ens tenen habituats en la realitat. Tenia gràcia que des d’ El crac Joel Joan s’enfotés dels premis que ha fundat ell mateix. Sensacional la triple nominació de Clara Segura com a millor actriu.

Amb El crac t’esforces a buscar segones lectures, et diverteix com cada actor construeix la seva pròpia paròdia, com construeixen les misèries humanes i les inseguretats dels personatges. Vols endevinar què hi ha de ficció, de real i de sagnant. Però també hi ha algun instant en què tens la sensació de caure en el buit terrible de la tonteria, a vegades dissimulada i a vegades potenciada pel poderós magnetisme televisiu de Joel Joan. Et sacseja entre el seu talent i la seva suficiència. A nivell de guió, els rols dels personatges de la Sandra (Sara Espígul) i la Carla (Diana Gómez) són fantàstics.

El segon capítol, La gran farsa, va ser molt més potent i equilibrat. Mentre que la primera temporada es recreava en l’àmbit audiovisual, ara passem al món del teatre. I la manera com l’espremen és càustic. Una de les grans virtuts d’ El crac és que no té complexos a l’hora de jugar amb els referents més autòctons. En un moment en què totes les produccions intenten acostar-se a un relat més internacional, en el cas d’ El crac és diferent. Com més bagatge té l’audiència del context real (el tarannà i fílies de certs actors, el seu comportament professional, la conducta d’algun director, els textos teatrals amb què treballen, les misèries de l’ofici...) més es gaudeix com a espectador. La gran farsa et feia riure encara que no volguessis i t’obligava, encara que t’hi resistissis, a continuar mirant El crac, atrapat per la destresa, les superficialitats i les flaqueses de l’ alter ego de Joel Joan. Com diuen els crèdits finals, “Ell és així”.