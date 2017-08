Una manifestació de manifestacions

La manifestació de Barcelona va tenir tres capçaleres tan diverses com les reivindicacions que va aplegar en una sola marxa pacífica. Amb el lema “No tinc por” la ciutadania va fer una crida a la pau i va agrair la seva reacció exemplar a les forces de seguretat i als serveis d’emergències i sanitaris, als taxistes i a tots els ciutadans que van posar-se al servei de les víctimes el dia dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Ells van ser els veritables protagonistes d’una manifestació massiva i que aplegava també una segona capçalera política, seguida de prop per una tercera crítica amb la presència de Felip VI. Conjuntament i pacíficament es van expressar les sensibilitats més diverses en una concentració molt plural. Darrere de la capçalera oficial es van aplegar el govern català amb els principals líders polítics i les màximes autoritats espanyoles. El rei i el govern Rajoy es van endur una sonora xiulada, que no era del tot imprevisible per a qualsevol observador de les relacions actuals entre Catalunya i Espanya. La xiulada va restar solemnitat a la manifestació contra el terrorisme i en suport de les víctimes amb una expressió de disgust per la presència d’un govern espanyol que ha portat la deslleialtat política al límit i d’un monarca que bona part de la societat catalana no reconeix legítimament. La lliçó cívica més impactant es va viure a Ripoll amb la intervenció de Hafida Oukabir, que plorava dos germans convertits en terroristes i reflexionava amb valentia sobre la capacitat de musulmans i no musulmans per acabar amb aquesta xacra de l’islamisme que recorre el món. Barcelona va respondre a la crida i es va manifestar massivament, tot i que molts barcelonins encara són fora de la ciutat. La manifestació va ser massiva i cívica també malgrat l’ambient enrarit en les relacions dels governs català i espanyol. La gravetat de l’atemptat ha forçat la cooperació entre institucions de les últimes setmanes. Veurem si desapareix ara una capacitat de diàleg que hauria evitat portar molts catalans al límit del que resulta políticament acceptable i que va permetre ahir la capçalera més diversa. Amb xiulades i aplaudiments, amb expressions tan diverses com ho són la societat catalana i la Barcelona que al crit de “No tinc por” vol preservar la seva identitat oberta, plural i democràtica.