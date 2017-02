En mans de qui va estar el 9-N?

AL JUDICI DEL 9-N es tracta de saber si la jornada va quedar en mans del Govern o va ser cosa dels voluntaris, un cop el Tribunal Constitucional el va suspendre cinc dies abans en una interlocutòria no gaire clara. Les defenses diuen que en mans de voluntaris, i l’acusació intenta provar que en mans del Govern, i per això Mas, Ortega i Rigau haurien comès un delicte de desobediència. Però ara que el judici ens torna la pel·lícula dels fets, el 9-N, en el fons, no va estar ni en mans del Govern ni dels voluntaris (uns 40.000). Va estar en mans de la gent. Era la gent (no tota, però sí 2,3 milions de persones), la que volia votar. El jutge pot dir que aquest no és el seu problema, però el govern espanyol no pot dir-ho. L’única realitat política és aquesta: el 9-N va ser cosa de milions de persones. Però per a Rajoy és més còmode que la justícia li faci la política.