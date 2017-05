Els marginats

Quan escrivim aquestes ratlles, fa unes setmanes que ha arribat la legalització del PSUC. L’enhorabona. Però consti que encara manca la de diferents partits, com són Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit Carlí entre d’altres. Ignorem si aquestes organitzacions faran tants escarafalls com en circumstàncies semblants s’han fet pels mateixos motius, però consti que mentre no siguin legalitzades en llur totalitat, serà debades tot el que diguin els governants actuals sobre l’entesa entre els ciutadans que pensin d’una o d’una altra manera i que s’entestin en proclamar que volen la igualtat de drets. Com tampoc pot desaparèixer el concepte de vencedors i vençuts mentre romangui a les presons un sol pres per delictes polítics. Ni es pot parlar d’igualtat mentre se suspenguin actes i mítings, i ho diem perquè a ERC darrerament li han suspès set o vuit de seguits. La llista de queixes i reclamacions seria llarga, de manera que podríem dir a tots els qui solen parlar per ràdio, televisió o escriure articles en periòdics i revistes i ho fan en termes laudatoris per al govern, allò tan sabut de menys paraules i més fets. És curiós, altrament, el que succeeix amb el partit ERC, [...] que se’ns faci saber que no se’ns legalitza pel fet de dir-nos republicans. Uns republicans que no solament no pretenem fer cap revolució per a implantar aquest règim, sinó que proclamem de paraula i per escrit que, demòcrates com som, si un dia el país i per majoria es decantava pel sistema monàrquic, nosaltres l’acataríem. [...] És per tot plegat que hom no comprèn la por davant d’un partit d’aquestes tendències que demana la seva legalització d’acord amb les disposicions vigents. I no s’explica el que deuen dir -si és que ho saben o volen ocupar-se’n- els ciutadans de França, Suïssa, Itàlia, Portugal, Alemanya Federal i tots els països del nou món, per exemple, que són governats per sistemes republicans, mentre que a Catalunya els republicans, legalment, no se’ls permet de viure. No és, doncs, que ens entestem en un passat, sinó en unes idees que avui són vigents a molts indrets. I que no se’ns digui, perquè bé prou que ho sabem, que el nom no fa la cosa en el sentit que hi ha repúbliques dictatorials i monarquies democràtiques. Però és que si ens decidim per la fórmula republicana, no és perquè la considerem perfecta, sinó perquè l’estimem, si no la millor, la més perfectible.