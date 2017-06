El mercado común y el Euratom

[...]

La firma, en el Capitolio romano, de los tratados del mercado común y del Euratom, señala un paso trascendental en el proceso de la integración europea. Recordemos lo que, en suma, constituye a la vez punto fuerte y debilidad de los acuerdos firmados. Nos referimos a que los firmantes de Roma son sólo los seis países de la llamada “pequeña Europa”, a saber, Francia, Italia, Alemania occidental, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Por un lado, decimos, esto es una ventaja puesto que las dificultades ingentes que habrá de encontrar el plan de integración económico y atómico serán tan grandes que forzosamente disminuyen al limitarse el número de los países participantes. Las diferencias de nivel de vida, por ejemplo, entre unos países y otros, serán, sin duda, causa de dificultades sin cuento. Ya en el seno de la pequeña Europa, piénsese en lo difícil que será coordinar, por ejemplo, la situación económica de Sicilia con la de Bélgica. Pero, al mismo tiempo, esta limitación en el número de países debe ser sólo un punto de partida, sin lo cual llevaría consigo un germen insalvable de caducidad y de otros muchos inconvenientes. Que toda Europa occidental debe llegar a entrar en el sistema, de una manera o de otra, y tras las etapas que haga falta, parece absolutamente obvio. En todo caso, cogida entre los colosos políticos y económicos de nuestro tiempo, Europa no tiene más remedio que unirse para la subsistencia de su pueblo. De la misma manera, las gravísimas dificultades en el abastecimiento de carburante, padecidas a raíz de la crisis de Suez, han mostrado bien claramente cuál es el “talón de Aquiles” de Europa. Que unos pequeños jefes árabes puedan, en cualquier revuelta de la política de aquellos países, interrumpir los abastecimientos petrolíferos a Europa, es para ésta una causa de debilidad que si no se salva podrá llegar a sumirla en una parálisis política catastrófica. Todo lo que se haga para salvar de momento esta situación, sólo pueden ser remedios a corto plazo. El remedio definitivo solamente podría venir el día en que la base principal de la energía europea no hubiera de ser buscada en región cuyo acceso y funcionamiento son tan vulnerables. En este sentido, todo lo que se haga por acelerar los progresos en el aprovechamiento de la energía nuclear es dar un paso hacia la real independencia europea. De ahí que la puesta en común de los esfuerzos y medios para lograrlo puede tener tantísima importancia. De ahí, pues, la trascendencia histórica de la firma del tratado del Euratom, en Roma, ayer, día 25 de marzo de 1957.