Una mica d’esperança

Les matemàtiques són fàcils: el Madrid ha de perdre un partit més que el Barça. O, en tot cas, empatar-ne dos més. El principal problema és la reducció de jornades que falten per al final de la Lliga. Només queden quatre partits. Bé, aquí hi ha una trampa, perquè al Madrid n’hi queda un més, el que es jugarà entre la penúltima i l’última jornada. Una adulteració de la competició clarament. Però el Barça s’ha de preocupar d’ell mateix, perquè prou feina té amb el que ha demostrat al llarg de la temporada. És un equip capaç de guanyar al Bernabéu però de perdre a Riazor, de fer la remuntada més històrica del futbol mundial i perdre després a Màlaga. El Barça és líder provisional, però alhora el principal culpable si no acaba sent-ne el campió, al final. Per tant, ara l’únic que pot fer és sumar els 12 punts que queden i esperar.

I esperar que el Madrid no sumi els 15 que li queden. Un Madrid que tenia la Lliga molt coll avall, que es pensava que la sentenciaria la setmana passada al Bernabéu i que s’ha trobat que no pot fallar. I aquest pot ser l’as a la màniga que tingui el Barça. Que els blancs ja es veien campions i ara han de seguir remant fins al final. I a sobre combinar-ho amb la Champions, en què disputaran una semifinal presumiblement duríssima.

Una de les meravelles d’aquest esport és que som a un mes just d’acabar la temporada i poden passar moltíssimes coses, i algunes de molt diferents. Des que el Madrid faci un doblet amb Lliga i Champions fins que acabi la temporada en blanc. Tot es resoldrà en detalls en els menys de 10 partits que queden. El Barça igual. També podria tornar a fer un doblet. I en aquests moments és quan es veuen els equips amb mentalitat guanyadora. Els blaugranes normalment han guanyat aquestes apostes de pressió i regularitat. Ho van fer l’any passat quan van haver de guanyar tots els partits del final de Lliga. També el 2009, quan van haver de sentenciar la Lliga guanyant i golejant al Bernabéu, i després aixecant la Champions i la Copa. I així molts exemples més.

El Madrid, en canvi, és especialista a guanyar només la Champions en males temporades, sense rendiment regular durant tot l’any. Patint grans decepcions a la Lliga en l’última jornada, com les dues lligues de Tenerife. I aquesta és una de les esperances a què es pot agafar el culer. Pressionar el Madrid i obligar-lo a fer una cosa que no està acostumat a fer, a tenir regularitat i a jugar sota pressió. Difícil però no impossible.