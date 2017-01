El millor dels Reis és la carta

ÉS LA CARTA que ens queda. L’única interessant. La resta són de bancs que cobren comissions o companyies de gas i llum que apugen tarifes. La carta als Reis és l’invent més màgic. I sobreviu.

Hi ha pares angoixats perquè els nens demanen massa, o es limiten a acumular referències de catàlegs. Sense adonar-se que de vegades és la nostra pressió, va, fes-la, el que provoca aquesta manera de desaprofitar una oportunitat tan enriquidora.

Quan la carta als Reis és en blanc, tot és possible. Aquesta és la gràcia. I és sensacional acompanyar-los en la tria. Hi ha, en primer lloc, l’aprenentatge de les expectatives, que es resol només amb moderació. També el de les prioritats, perquè fins i tot els Reis tenen un límit, i posar ordre i triar és una manera de saber descartar. I potser el més important és l’acte de compartir. Una bona carta als Reis no és un acte de consum individualista. Quan tens a l’abast tanta màgia és evident que l’has de saber viure en companyia, i per tant és una ocasió immillorable per recordar qui tenim al nostre entorn que té més necessitats que nosaltres. És un exercici saludable que s’acosta al plaer de regalar, en aquest cas per Reis interposats. Cedeixes part del que potser et correspondria. Això sense oblidar que als Reis se’ls ha de deixar un marge de maniobra per a la sorpresa, que és el que més els sol agradar.

Tots aquests dies de preparatius, de nervis, de fer llistes i repassar-les i refer-les i buscar les paraules adequades per adreçar-nos a tres personatges tan extraordinàriament generosos són molt més màgics que l’obertura de regals, que és només la culminació, i alhora un bany de realitat. Per això a casa cada any els demanem que ens deixin una carta resum de l’any. És un regal col·lectiu, personalitzat per a cadascun, que acaba sent el més buscat i el que més dura. Té la màgia insuperable de les paraules.