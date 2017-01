Els nens d’aquell equip, els que s’ho miraven amb ulls d’il·lusió, es lamenten al cap dels anys del potencial malbaratat per tant talent junt. Els que entre el 2003 i el 2006 eren jovenets i es canviaven entre el Miniestadi i la taquilla del costat de Ronaldinho, Deco o Eto’o, els becaris de l’època Rijkaard, tenen marcada en la seva experiència vital com una font de talent que semblava inesgotable s’assecava amb copes baló a la barra del Bikini o a la llitera de massatges del vestidor. Amb la dimissió de Ronaldinho després del 2006 es van fondre els ploms d’un projecte que hauria governat el món durant molts anys. Un d’aquells nens era el primer Messi, el més jove. L’altre, Iniesta, també un cadell.

Messi va observar dues coses des de la seva introspecció. Va processar com el millor jugador del món gestionava malament els últims anys de les seves millors temporades com a futbolista. I la segona, i més important, va veure de lluny com el Barça es desfeia com podia (amb raó) de la figura que l’havia tret de la foscor per retornar-lo a la taula dels grans. No ho sabrem mai. Potser no ho saben ni els més íntims de Messi, però aquesta experiència queda gravada i l’ara home madur, pare de família i posseïdor de 5 Pilotes d’Or la té present mentre avança satisfactòriament la negociació d’un dels últims contractes de la seva trajectòria futbolística. I tampoc aclarirem mai fins a quin punt aquesta competitivitat que demostra quan ja sembla que ho ha guanyat tot neix en aquests anys exercint d’ajudant d’aprenent d’auxiliar de crac.

Ara Ronaldinho pot acabar sent ambaixador del Barça arreu del món. No només reconcilia el club amb un dels pocs astres que li han canviat la història quan més ho necessitava, sinó que li envia un missatge a Messi. El Barça ja no és aquell club que fa marxar per la porta del darrere els seus millors futbolistes quan ja no serveixen. Desenganyem-nos, els diners no ocuparan la part més important de la renovació amb Messi. El mirall de Ronaldinho tampoc serà el més vinculant, però en una operació tan i tan complexa cada detall fa el seu efecte. Si a Messi se li planteja alguna cosa més que un contracte de tants anys com a futbolista o si se li dibuixa un futur més enllà del final de la seva carrera amb el Barça. Una vinculació gairebé de per vida. De fet, ja li podríem entregar les credencials d’ambaixador del club i del país en el mateix moment que firmi l’esperadíssima renovació del seu contracte.