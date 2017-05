Per una mobilitat eficient, segura, sostenible i digitalitzada

En els pròxims anys comencen a vèncer les concessions de les autopistes a Espanya i a Catalunya. En concret, l’any 2019 acaba la concessió de l’AP-7 sud i dos anys més tard acabarà la de l’AP-7 nord i la de l’AP-2. Tot i que una de les opcions seria prorrogar-les, la fi dels contractes ha obert el debat sobre el futur dels peatges de barrera tradicional, un sistema en extinció a les primeres economies del món i força impopular.

Una concessió és un contracte administratiu que si està ben fet permet que l’empresa concessionària assumeixi la gestió i l’explotació d’un servei públic, pel seu compte i risc, i aportant tots els recursos necessaris per dur-lo a terme. El problema són les concessions en les quals l’Estat limita els riscos. Amb les concessions es van poder construir moltes carreteres quan els pressupostos públics no permetien fer-hi front. L’empresa recuperava la inversió cobrant un peatge explícit o a l’ombra a aquells que utilitzaven la infraestructura.

La sostenibilitat de la xarxa viària necessita uns ingressos recurrents i estables que permetin la seva millora i modernització. Les administracions tenen a les seves mans decidir si aquest finançament ha d’arribar via pressupostos, és a dir, que el paguin tots els ciutadans, o bé s’ha de fer pagar als que utilitzen les carreteres, cosa que permet destinar els recursos pressupostaris que s’alliberin a altres necessitats més vinculades a l’estat del benestar. Des d’Europa s’ha fet la directiva Eurovinyeta, que es fonamenta en dos principis: qui contamina paga i qui utilitza paga. En aquest context, el Govern ha ideat un sistema basat en una vinyeta temporal, pel qual l’usuari d’un turisme pagaria una tarifa anual d’entre 40 i 110 euros que li donaria dret a circular per totes les vies durant un any. Tot i que cal veure si és més eficient una vinyeta en funció dels quilòmetres recorreguts, és una bona solució per evitar greuges territorials, atès que hi ha ciutadans que han de pagar més que altres en funció d’on viuen i aquest sistema ajudaria a redistribuir la càrrega del finançament. A més, s’alliberarien fins a 250 M€ dels pressupostos que es destinen anualment als peatges a l’ombra i al manteniment i que es podrien dedicar a reforçar el sistema de transport públic del país. No s’ha de posposar més el debat, perquè un altre dels reptes a afrontar serà la digitalització de les carreteres i caldran molts recursos.