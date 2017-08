Quan ‘Tot un món’ cal més que mai

Al mes de juny la direcció de TV3 va cancel·lar el Tot un món després de tretze anys en antena. El programa, que s’emetia els dissabtes al migdia, explicava històries de gent vinguda d’altres països, que parlaven del seu procés d’integració a Catalunya i dels vincles que havien establert amb la seva terra d’acollida. Era un programa excel·lent, sobretot per l’enfocament periodístic: es valorava la immigració com un element d’enriquiment social i cultural que beneficiava nouvinguts i autòctons. Més enllà de reflectir la diversitat racial, religiosa i cultural del país, mostrava processos d’adaptació i posava en valor l’esforç, la voluntat d’aprendre idiomes, la tenacitat laboral... I alhora evidenciava com tot això implicava avantatges: nous models de negoci, espais de reflexió i intercanvi, persones que ajudaven a la integració de més compatriotes i noves oportunitats que facilitaven el comerç i l’emprenedoria de Catalunya amb països estrangers. Amb els anys, el Tot un món va poder mostrar també com els fills catalans d’aquesta immigració desenvolupaven rols professionals molt interessants gràcies a l’enriquiment personal que els suposava la convivència de cultures en el si de la família.

Tot un món, després de tantes temporades i de conèixer milers d’històries, ha donat a la cadena una base de dades immensa i molt útil de persones de diferents nacionalitats, cultures, religions i parlants de diferents idiomes que, de ben segur, poden ser de gran utilitat a la televisió en cas de necessitar experts en àmbits concrets de l’actualitat.

Just quan Tot un món és més necessari que mai, és quan l’atzar ha fet que la cadena en prescindeixi. Una llàstima.

TV3 ha sigut, de sempre, una televisió amb molta sensibilitat pel fenomen de la integració d’immigrants. La secció de societat dels serveis informatius compta amb professionals amb coneixements i experiència que ho han fet evident també en els Telenotícies. Com a servei públic, per tant, és essencial que la cadena mantingui un programa regular que reflecteixi la diversitat cultural del país en sentit positiu. En una època en què les notícies sobre jihadisme acaparen irremeiablement bona part dels Telenotícies, aquesta no es pot convertir en l’única finestra de la televisió pública que reflecteixi el xoc de cultures. Cal que la televisió pública mostri també un compromís amb la diversitat cultural en sentit positiu i beneficiós per a tothom, pel bé de la tolerància i la convivència. La sensibilitat i el respecte que exigim els catalans per la nostra cultura l’hem de demostrar també predicant amb l’exemple cap als que, amb diferents orígens, conviuen amb nosaltres.