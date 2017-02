Jo pregunto i tu menteixes?

Avui al migdia, en el TN de TV3, s'han fet ressò de la trobada secreta entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy l’11 de gener. Per complementar-ho, han ofert un vídeo molt oportú i revelador. Recollia totes les ocasions en què, davant de les càmeres i després d’aquesta data, s’havia negat aquesta reunió. Mostrava una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, just l’endemà d’aquesta trobada secreta, en què Mònica Terribas li preguntava per aquest fet i Puigdemont ho negava. Rajoy feia el mateix en una compareixença aquell mateix dia. Xavier García Albiol i Neus Munté ho negaven amb rotunditat. I incloïen més negatives posteriors de Puigdemont i Rajoy.

Ara bé, en el recull s'han oblidat d’incloure una de les converses més incisives en aquest sentit. Es va produir el 23 de gener en el Jo pregunto de TV3. Tot i que eren els ciutadans els que feien preguntes, Lídia Heredia va ser qui més va aprofitar l’ocasió. Al final del programa, va consultar: “¿Ningú ha preguntat si el president ja té data per reunir-se amb Mariano Rajoy?” I va prendre ella la iniciativa: “Li faig la pregunta perquè vostè va dir que seria al gener. Estem a 23, ja...” I Puigdemont, davant del públic del Teatre Conservatori de Manresa, va contestar: “Per mi, seria al gener. Vaig dir-ho i espero que sigui així”. I Heredia insistia: “Però no? No?” I el president va contestar: “No hi ha data encara. Però tampoc seria correcte dir que no estem buscant data. Estem buscant data, perquè hi ha voluntat per part del senyor Rajoy. [...] Per part seva també hi ha una voluntat que ens trobem i, per tant, ho hem de fer possible i, sobretot, que sigui útil”. I Heredia burxava: “I Rajoy també vol fer-ho abans que s’acabi el gener?” I el president responia: “Això l’hi hauria de preguntar a ell. Jo no puc contestar per ell. Però crec que tots dos entenem que una trobada s’ha de fer, i que s’ha de fer amb continguts i que hauríem de mirar de correspondre a l’envergadura que tots dos hem assenyalat que té aquest assumpte [...]. El que demanem és que hi hagi gestos en sintonia amb aquesta transcendència que tots dos li donem”. Tot això ho deia Puigdemont dotze dies després de la trobada secreta amb Rajoy. Potser el “que sigui útil” i “que s’ha de fer amb continguts” ho afegia, ves a saber, perquè la reunió no havia sigut ni una cosa ni l’altra. En tot cas, el vídeo del TN, malgrat l’oblit d’aquesta conversa, posa una vegada més en evidència als ciutadans l’habilitat dels polítics per alterar la realitat dels esdeveniments i amagar informacions tot i mostrar-se contundents i generosos en els detalls de les respostes. No és que no sabéssim que això passa, però que ens ho demostrin d’una manera tan flagrant és útil perquè massa vegades ens fan creure que aquesta part de teatret que comporta la política són imaginacions nostres. Ja està bé que els retratin.