Mercedes Milá humilia Pablo Motos

Dimarts, per primera vegada, El hormiguero va ser interessant. Pablo Motos havia convidat Mercedes Milá. Tot just començar, el presentador va fer una patinada monumental. Es va pensar que la periodista encara havia d’estrenar el programa de llibres que ja fa tres mesos que està en antena. “ Vas a presentar un programa de libros...” I a la Milá se li va glaçar el somriure: “ ¿Cómo que «vas»? ¿No lo has visto?” I li va retreure: “ ¿Tú haces siempre lo mismo con tus invitados? Una patada en la boca, quiero decir...” Motos, en comptes d’excusar-se, li va dir amb altivesa que ell estava molt enfeinat i no podia estar pendent d’ella. “ ¡Que el próximo domingo es el último programa del primer trimestre, desgraciao!”, li va deixar anar. A partir d’aquí hi va haver un crescendo tens. Ell evadia la seva responsabilitat en el desastre d’entrevista que a sobre pretenia continuar i Milá s’hi resistia: “ Entonces no me hagas la entrevista sobre esto, que no tienes ni puta idea...” A Motos se li intuïa la ràbia i la mala estona a la mirada. Acostumat a tractar les dones com a bledes, la presentadora el sobrepassava.

Mercedes Milá va fer pagar a Pablo Motos el masclisme que habitualment destil·la

Milá estava demostrant una contundència i una superioritat intel·lectual a la qual ell no està avesat, agombolat en el rol de ser el més llestet d’entrevistes infantiloides. Ell, perdonant-li la vida, l’amenaçava que no li responia perquè seria pitjor per a ella. Però en realitat no tenia arguments. Els retrets s’anaven succeint fins que el presentador va fer gala de la seva baixesa. Milá li va explicar que la maquilladora d’ El hormiguero sí que veia el seu programa de llibres a BeMad. I Motos va desacreditar la companya: “ Es muy falsa. A lo mejor no lo ve y te lo ha dicho para quedar bien”. Davant d’aquesta mesquinesa Milá va demanar que a la pausa de publicitat volia tornar a parlar amb la maquilladora. Tornant dels anuncis va confirmar que la noia no l’havia enganyat. Ell, desesperat, es queixava que Milá li havia dit “ cerdo”. Ella ho va corroborar, per recriminar-li les acusacions falses que havia fet de la maquilladora. Motos, enfonsat, va intentar continuar amb el guió absurd habitual, preguntant-li si ella practicava el nudisme. Milá, tipa, es va enfotre de la tonteria de guió. Fins i tot el va amenaçar metafòricament de tallar-li la tita, el va acusar de tenir “ pepinillo” aprofitant un terme que ell mateix havia fet servir i va admetre que li deia Pablito amb voluntat de menysprear-lo. Per fi ha arribat el dia que algú posa en evidència la superficialitat, l’arrogància, l’humor infantil i vulgar d’aquest programa. Milá li va fer pagar el masclisme que habitualment destil·la. La cura d’humilitat que va patir Motos és històrica. Va ser una batalla entre la prepotència immadura de Motos i la intel·ligència experimentada de Milá. I els espectadors, per una vegada, ens vam quedar amb el bon regust de la victòria. Per una vegada, guanyaven els bons.