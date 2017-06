Risto Mejide fa el ploricó

El publicista reconvertit en presentador de televisió sensacionalista Risto Mejide fa dies que es queixa perquè Andreu Buenafuente ha fet bromes sobre ell. A Late motiv va enfotre’s de la gentada que hi havia a la seva boda i després, a Homo Zapping, van fer un esquetx en què parodiaven una entrevista en què s’enreien de la diferència d’edat entre marit i muller. Són les conseqüències de l’exhibicionisme sentimental i la comercialització del casament: et converteixes en presa mediàtica fàcil. Mejide ha respost a les bromes de Buenafuente fent el ploricó i amb l’amor propi ferit però s’excusa al·legant que no és una qüestió personal sinó que parla en nom d’un suposat col·lectiu ofès per la broma: el de les parelles amb diferència d’edat.

La primera resposta de Buenafuente a la ira de Mejide a través d’un blog, més enllà d’innecessària, va ser decebedora perquè l’humorista, en to transcendent, semblava justificar-se. Si els humoristes han de donar explicacions per cada persona a qui trepitgen l’ull de poll, la seva feina perd el sentit. Ara bé, dilluns a la nit, des de Late motiv, Buenafuente ho va fer millor. Va utilitzar l’humor per contestar, que és el que li dona autoritat i enginy.

I a continuació va confessar, amb un cert sarcasme, que estava perplex perquè aquell mateix dia l’havien convidat els d’ All you need is love (o no) perquè anés al seu plató a conversar amb Mejide. Fantàstic com Buenafuente va fer evident com el publicista vol rendibilitzar el conflicte a nivell d’audiència. Li és indispensable perquè el seu programa de Telecinco està en hores crítiques pels mals resultats.

All you need is love (o no) ha degenerat encara més per culpa de la recerca desesperada d’espectadors. Malgrat la disfressa, és un programa de testimonis en què Risto entrevista persones que han patit desgràcies. És la tele caduca i groga dels anys noranta que es recreava en el dolor de gent anònima. Després de parlar amb una dona que va patir un tràgic accident de cotxe, Mejide li demana a la mare de la noia: “ ¿Te has sentido culpable, del accidente? Injustamente, eh. Pero al fin y al cabo eras tú la que conducías...” També entrevista famosos per fer safareig. Aquest dilluns era el torn de David Bustamante, que s’acaba de separar. Abans de començar, Mejide li va dir: “ Me molesta profundamente cuando los medios de comunicación nos fijamos solo o en el principio o en el final de las relaciones y no respetamos que lo que pasa en medio es patrimonio única y exclusivamente de las personas que lo están viviendo. Así que, tío, mi apoyo para ti y para Paula”. I a continuació li va preguntar: “ Dicho esto, quiero saber cómo Bustamante afronta una ruptura”. Molt coherent tot. Teleporqueria ridícula, hipòcrita i carrinclona. Francament, Mejide està de sort. El que sorprèn és que el gremi d’humoristes del país no s’acarnissin encara més amb aquest personatge.