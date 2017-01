El xou vergonyós de Motos i Pantoja

Pablo Motos està en ratxa. Si la setmana passada Mercedes Milá li va parar els peus i el va deixar en ridícul, aquesta no ha pogut caure més baix agenollant-se davant Isabel Pantoja. Una cosa és entreteniment light i preguntes còmodes. I una altra obsequiar la folklòrica amb un rentat d’imatge descarat, fent-li la pilota de manera llefiscosa. Tan aviat com Pantoja va entrar al plató, ella i Motos es van abraçar com si fossin dos germans separats en un orfenat. Van omplir el públic d’ El hormiguero de claca incondicional: fanàtiques que li aplaudien les frases buides de cupletista carrinclona. Isabel Pantoja, que s’ha passat dos anys a la presó per blanqueig de diners i frau fiscal per la seva implicació en la trama de corrupció urbanística de l’Ajuntament de Marbella, va reaparèixer a Antena 3 com un ocell fènix ressorgint de les cendres. Tot i els seus antecedents, hi va haver una paraula i un nom que no es van pronunciar: “presó” i “Julián Muñoz”. Ni una sola vegada. Els eufemismes de la seva condemna eren “ después de todo lo que he pasado”, “ después de este tiempo” i “ un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme”. Com si hagués estat ingressada a l’hospital o salvant vides a la guerra.

La supervisió i el pacte previ del xou es feien evidents, tot i que el presentador tampoc semblava gaire coartat: regalimava agraïment i servitud

Pablo Motos va revelar, durant la conversa, que dies abans havien sopat junts. La supervisió i el pacte previ del xou es feien evidents, tot i que el presentador tampoc semblava gaire coartat: regalimava agraïment i servitud. Motos li acariciava l’espatlla, l’agafava pels braços i fins i tot un parell de cops li va fer petons als llavis. L’escena no podia ser més patètica i decadent. El bufó de l’entreteniment estovant la cantant corrupta. “ ¿Cómo es un día tuyo feliz, Isabel?”, “ ¿Y cómo es un día triste?” Pantoja es recreava en la seva pròpia retòrica afectada, fent filosofia barata sobre l’amor, la mort i els traumes vitals. Buscava l’aplaudiment ràpid i la claca devota l’hi proporcionava. Va preparar un gaspatxo a petició de Motos i van ballar junts mentre trituraven les verdures. Les fans del públic tastaven el caldo com si fos un calze amb la sang de Crist. Una dona malalta asseguda a la grada es va acostar a la cantant per tocar-la. Pantoja li allargava el braç mentre li deia “ Te quiero. Te amo” mantenint una distància prudencial. Motos feia de guardaespatlles. El fill, Kiko Rivera, va entrar per telèfon. “ Mi madre es un ejemplo de cantante y de persona”, repetia. “ ¡Te amo por encima de todas las cosas!”, s’hi tornava l’artista. Operació Pantoja engegada. La que esborra el delicte i reinsereix socialment els exreclusos d’elit. Una hora i mitja de televisió per trencar el gel, renovar la imatge i desactivar el passat immediat. Conversa fent pornografia de les emocions per hipnotitzar les masses. Només a Catalunya, un 19% de quota de pantalla i més de mig milió d’espectadors. Pràcticament el doble del que és habitual.