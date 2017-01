El monòleg del PP i el PSOE sobre Catalunya

El terreny de joc segueix marcat. La dita operació diàleg amb Catalunya engegada pel govern de Mariano Rajoy no només nega tota possibilitat d’un referèndum pactat, tal com demanen, segons les enquestes, un 80% dels catalans, sinó que també deixa les portes tancades a una eventual negociació bilateral sobre el sistema de finançament. Més enllà de l’escenificació, el contingut d’aquest suposat intent de diàleg cada cop ressona més en el buit. Als que encara confien en algun marge de maniobra per a una hipotètica entesa, a l’hora de la veritat la realitat cada dia els desmenteix: Rajoy i el seu partit no mostren la més mínima cintura. Per si no havia quedat prou clar, tant el mateix president espanyol com el PP -que per primer cop ha inclòs una ponència territorial per al seu congrés- van deixar clar ahir el seu ideari. El finançament s’ha de pactar “entre tots”, sense cap tracte exclusiu amb ningú, va dir Rajoy, mentre que el seu partit per primera vegada incloïa als seus textos un veto explícit al referèndum: “No té cabuda al nostre país, en la nostra Constitució i en el nostre ordenament jurídic, un referèndum d’autodeterminació”. Al marge de les visites a Barcelona de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la recepta dels populars continua sent no cedir ni un mil·límetre. Així doncs, més que davant d’una operació diàleg, ens trobem amb el monòleg de sempre basat en una concepció uninacional i en una estratègia de mà dura.

I, en aquest context, el PSOE està demostrant que és un aliat sòlid. La visió que els socialistes espanyols tenen ara mateix del model d’estat és perfectament compatible amb la dels populars. Només cal veure com entenen la relació amb el PSC. Ahir mateix, el portaveu de la gestora va exigir supervisar els pactes que el PSC faci amb els comuns, ja que el PSC és “la marca” del PSOE a les eleccions autonòmiques i municipals, i viceversa a les generals. De nou es posa en entredit la concepció del PSC com a partit sobirà. També en aquest cas, malgrat l’habilitat de Miquel Iceta, el PSOE manté un monòleg més que un diàleg. De manera que com més va més difícil ho té el PSC perquè el PSOE no desmenteixi dia a dia la seva independència. En fi que, sens dubte, si una cosa funciona en l’assaig de gran coalició PP-PSOE és el no-diàleg amb Catalunya.