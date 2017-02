Els múltiples efectes nocius de respirar aire contaminat

Són de sobres coneguts els efectes nocius per a la salut de respirar aire contaminat. Segons les xifres oficials de l’OMS, cada any moren al món de forma prematura per aquesta causa 3,7 milions de persones. A Europa són 490.000. I a Barcelona, 3.500. Per si aquestes dades no fossin prou greus per justificar una política decidida contra el principal agent contaminador a les ciutats, el cotxe, ahir en vam saber una de nova. Segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per l’Obra Social La Caixa, quan l’aire que es respira a les aules està més contaminat, l’atenció dels estudiants disminueix. El treball forma part del projecte Breath, que fa uns mesos va alertar que l’excés de pol·lució altera la connectivitat cerebral dels escolars i la seva maduresa.

Precisament, quan ja tenim detectat que una de les principals causes del fracàs escolar són les dificultats de concentració (amb uns nens que actualment estan extraestimulats), ara a més sabem que hi ha condicionants mediambientals que hi col·laboren. Per això, tal com defensen els autors de l’estudi, és hora de prendre mesures. Per exemple, cal tenir en compte la qualitat de l’aire a l’hora de decidir on es construeixen escoles. Ja hi ha molts països, com Dinamarca o l’estat de Califòrnia, que prohibeixen construir escoles a prop de zones de trànsit dens. Es dona la circumstància que les edats estudiades, entre els 7 i els 9 anys, és quan el cervell s’està formant i, per tant, és més vulnerable als impactes externs. L’estudi ha calculat que el retard que la contaminació provoca en els menors és equivalent a un mes en la millora de la capacitat de resposta que caldria esperar per a l’edat. No és un detall sense importància si tenim en compte que les conseqüències seran per a tota la vida.

La notícia coincideix amb el recent anunci de restricció dels vehicles contaminants a l’àrea metropolitana de Barcelona. Ahir, a més, la Generalitat va anunciar que també es prendran mesures a les principals ciutats dels dos vallesos, com ara Sabadell, Terrassa i Granollers, una proposta que s’estudiarà a la cimera de municipis del 24 de febrer. Ara bé, només amb restriccions viàries no s’assolirà l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire. Sense una aposta decidida pel transport públic tots els esforços poden ser inútils.