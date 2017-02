El nacionalisme en 'L'Elogi de la Paraula'

260x366

En son admirable discurs de L’Elogi de la Paraula, en Maragall troba, en un moment de forta inspiració, una de les raons fonamentals de les causes nacionalistes. Tot el qui segueix la política renovadora d’un ideal abstracte sobre la realitat d’un tros de món, voldria veure aquest ideal fet carn en la seva terra; tot el qui és nacionalista a Irlanda o a Hongria, a l’Alsàcia com a Catalunya, lluita abans que tot i més que tot per la reivindicació essencial: la de la seva llengua, que és la font de totes les altres. Si la paraula de l’home no fos una cosa viva; si l’expressió de les seves idees i dels seus sentiments no fos nascuda d’aquell ritme interior que senten tots els homes i que anomenen vida o anomenen ànima, i que és el més variable i ample dels ritmes; si no fos així, cada llengua, l’expressió fidelíssima, natural de cada poble, totes les diverses doctrines nacionalistes serien cosa morta. Semblarien arbres sense arrels, núvol lluny de la muntanya, cos lluny de la terra fecunda. En Maragall que veia en la paraula la més alta i pura creació humana, així com veia en l’home la més alta creació divina -dintre del seu credo catòlic temperat per la influència pagana de Goethe- digué que l’esperit de les races deu cercar-se en aquesta varietat infinita amb què l’harmonia interior, i universal, s’expressa, i que, així, la distribució de les terres devia fer-se segons la distribució ideal assenyalada per la vida espontània dels llenguatges. El poeta arribava a la mateixa conclusió que l’home de ciència i que el professional de la política. La diversitat de llengües, base de la varietat dels pobles, és l’arrel de la diferenciació de nacionalitats. Això és, lo que santificarà el catalanisme als ulls de Maragall; lo que el feia, per ell, superior a la política convencional i a l’accident històric. Un moviment polític, una creença fonda en la pròpia vida nacional, un coratge en mantenir ben ferma la veu de reivindicació, és a dir, el Nacionalisme -tant el nostre com el de tots els pobles de la terra-, neix d’aquesta cosa tan senzilla i tan pura com és la paraula que fora dels llavis, vibra en l’aire com una vibració ben seva, ben diversa de les altres llengües del món. Sembla talment que la blavor i la llum de cada cel responguin a n’aquesta vibració que hi deixa l’home quan parla. [...]