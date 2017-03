La natura, Perejaume i l'ARA

260x366

Aquest és un diari aliat de la naturalesa, de la comunicació i de l’art. Per això ens hem lliurat a la mirada i les idees d’un gran artista amb aquella normalitat amb què fem les excentricitats més belles fins a convertir-nos en la seva última obra d’art.

Perejaume ha fet un exercici de comissariat al qual s’ha abocat tot el diari -especialment la subdirectora Catalina Serra i l’equip de fotografia que dirigeix Xavier Bertral.

El diari que trobareu demà, diumenge, ha brollat d’un artista, un poeta visual, en un moment en què el seu treball oscil·la entre la cultura i la natura, buscant-hi les relacions, els xocs i els diàlegs. També comptarem amb la seva obra com a escriptor artista o artista escriptor en una edició en què, com ell ens ha dit, “la natura s’ha de colar per forats del diari”. Gràcies a Perejaume per la seva generositat, gràcies a una redacció que s’entusiasma i, sobretot, gràcies als lectors, que ens permeteu descobrir cada dia amb vosaltres nous camins.