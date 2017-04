Una navegació a la carta i sense prejudicis

CADA COP APAREIXEN noves fórmules de negoci que canvien la nostra manera d’entendre el turisme. Fins i tot els models turístics més sòlids i clàssics evolucionen i canvien de concepte. En general, tant el sector hoteler com el mercat dels apartaments de vacances han sabut evolucionar, especialitzar-se i fer un ús progressiu i intel·ligent de les noves tecnologies, fet que els ha servit per rendibilitzar l’oferta i, sobretot, per fer-la molt més atractiva per als clients. Cada cop hi ha més gent que viatja, això és un realitat, i en conseqüència en el futur encara hi haurà més diversificació turística, la qual cosa implicarà un augment del turisme de lloguer, segons opinen els experts, a causa d’una major diversificació de mercats i clients. Però què està passant dins del sector nàutic i en particular amb el lloguer de vaixells? Hi ha emprenedors disposats a innovar en aquest camp? I les start up nàutiques estan preparades per fer un pas endavant i aportar fórmules diferents i imaginatives?

YANPY ÉS UN Marketplace d’experiències nàutiques, una plataforma tecnològica en què les persones interessades a llogar una embarcació poden contactar directament amb el seu propietari, conèixer la disponibilitat del vaixell i fer-ne una reserva en temps real. Tot i que el concepte s’assembla al d’altres plataformes com Airbnb -líder mundial en el lloguer d’allotjaments i experiències associades-, la idea de Yanpy és especialitzar-se en el lloguer d’embarcacions de tot tipus, siguin catamarans, goletes, velers, iots o vaixells de motor, i a partir d’aquí dissenyar una estratègia de proximitat amb el client, fent-li veure que navegar és realment al seu abast, de la manera que cada usuari triï fer-ho, i tractar de llevar els prejudicis d’una activitat elitista i reservada només per a un tipus d’economia. Yanpy fa poc més de dos anys que està en marxa, encara que la gestació de la idea va començar bastant abans, segons recorda el seu fundador i CEO, Roberto Córdoba: “Fa quatre o cinc anys vaig detectar que la indústria del turisme nàutic estava un poc obsoleta; la gestió dels seus processos de reserves estava antiquada i el mercat necessitava evolucionar”.

L’‘START-UP’ TÉ LA seu a Palma, tot i que un negoci on-line en principi no necessita ubicació física. “Té molt de sentit ser a Mallorca perquè això facilita accions de màrqueting, o poder tenir una relació més propera amb la indústria del xàrter”, puntualitza el responsable de Yanpy. D’aquí a uns dies, per exemple, l’empresa participarà en el Palma Boat Show, que es durà a terme entre el 28 d’abril i el 2 de maig, la trobada anual més important del sector de la nàutica a les nostres illes. Un dels objectius del saló és justament donar visibilitat als projectes empresarials i dinamitzar les inversions en el sector nàutic. Així, el Palma Boat Show inclourà per primera vegada el Boat Show Investment Forum, una iniciativa empresarial que pretén posar en contacte emprenedors o empreses en fase de creixement amb possibles inversors privats que vulguin apostar pels seus projectes i negocis, relacionats sempre amb el sector nàutic en un sentit ampli (TIC, App, energia, gestió portuària, infraestructures, materials, motors, teixits intel·ligents, veles, etc).

SEGONS EL PUNT de vista de Córdoba, el sector del turisme nàutic “encara és bastant immadur i queden moltes coses per fer. Ens costa un poc sortir dels tòpics vinculats a la nàutica i ens agradaria donar una imatge no tant tradicional o familiar, sinó més innovadora. Volem millorar els processos, fer-los més àgils i accessibles per a tothom, que el mercat evolucioni i es posi al nivell d’altres. Només som tres o quatre start-up que hem fet una primera passa -explica- i queda molt camí per endavant, perquè està clar que potencial en tenim; ara cal que tots ens ho creguem. Jo pens que hi haurà una evolució lògica, com ha passat amb els hotels i el lloguer entre particulars”, vaticina el CEO de Yanpy. La veritat és que a dia d’avui, però, encara hi ha massa traves legals que dificulten el lloguer entre particulars, i el que és pitjor, s’han de superar perjudicis que atorguen a la navegació un caràcter suposadament “elitista”. També s’ha de rompre una altra de les grans barreres que frena el desenvolupament del sector, com és la seva rigidesa. “La indústria nàutica ha de treballar per tractar de flexibilitzar el mercat”, considera Córdoba sobre aquesta qüestió.

S’ESPERA QUE LES barreres s’acabin superant, com ja han fet alguns clubs nàutics per tal que els seus socis comparteixin vaixells i abarateixin despeses, convertint així la nàutica en una activitat més popular i accessible. A Yanpy van en la mateixa direcció i argumenten que si gairebé tothom està d’acord que navegar és un pla “fantàstic” -ja que implica estar en contacte amb la mar i compartir sortides amb els amics-, llavors per què no fer les coses més fàcils per als usuaris des del començament? Doncs, dit i fet. A través de la seva plataforma tecnològica, l’empresa mallorquina ofereix, d’entrada, poder llogar els vaixells o bé amb el títol de patró o bé sense, sigui perquè el tipus d’embarcació no ho requereix o perquè els usuaris han decidit llogar-lo amb l’acompanyament d’un patró que s’encarregui de la navegació. “El que volem és que la gent visqui l’experiència de sortir a navegar a la seva manera i venci la seves pors”, hi insisteix Córdoba.

CROÀCIA, GRÈCIA, TURQUIA, Itàlia, el Carib (Dominica, Saint Vicent o les Antilles), les illes Seychelles, les Maldives, Cap Verd, etc. i, per descomptat, les Illes Balears. El Marketplace permet fer un lloguer a través de més de 2.500 vaixells que naveguen a 85 destinacions de tot el món. Yanpy no té una flota pròpia, sinó que arriba a acords de col·laboració amb una sèrie d’operadores a les quals carrega una comissió d’entre un 15 i 20% per cada reserva que fa el client. Dels 2.500 vaixells, uns 800 són a les costes de Croàcia, 500 a Grècia, 250 a Balears i la resta a altres zones del món. Els plans de futur de Yanpy són arribar a 4.000 embarcacions en els propers sis mesos i apropar-se als 15.000 a final de 2018 gràcies a la penetració en dos nous mercats: l’americà i l’australià. En principi, la plataforma està orientada cap al client espanyol, amb més del 50% de les reserves, però també cap a l’alemany, l’anglès i d’altres països.

RESPECTE DELS PREUS, varien segons la tipologia del vaixell. Les petites llanxes motores de quatre metres d’eslora i sense titulació costen cent euros el dia a Menorca, amb una capacitat per a 4 persones. Un preu estàndard seria navegar per Croàcia, Grècia o Espanya, amb un veler (és el tipus d’embarcació més demanat) d’uns 10 o 12 metres, una capacitat per a 6 o 8 persones i amb un preu que oscil·la entre 2.500 i 4.000 euros per una setmana. Si llogam l’embarcació amb patró inclòs, llavors li hem de sumar 150 euros més al dia. A la franja més alta, els iots de luxe poden costar de 100.000 a 400.000 euros per setmana, amb eslores de 20 a 30 metres i una capacitat de 10 o 12 persones.

EL GERENT DE Yanpy explica que ara mateix l’empresa treballa a una ronda de finançament per poder invertir en noves estratègies que reverteixin en una millora del producte i un augment del mercat. També s’ha posat en marxa una campanya de màrqueting, a través de les xarxes socials, tractant de convèncer que la navegació és cosa de tots. “Volem arribar a tothom, també a la gent que no es plantejat mai això de sortir a navegar. Volem fer-los canviar el xip i que vegin que, a part del seu hotel de tota la vida, poden provar experiències noves a l’hora de fer les seves vacances”, conclou Córdoba. Més info a http://www.yanpy.com/es