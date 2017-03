La necessària batalla contra la contaminació ambiental

El Palau de Pedralbles va acollir ahir una cimera per abordar la contaminació ambiental que pateix l’àrea metropolitana de Barcelona. Hi van participar tots els nivells administratius implicats (Generalitat, Diputació i ajuntaments) i les entitats del transport. I com ja es preveia se’n va sortir amb una mesura dràstica però necessària per reduir la pol·lució: a partir de l’1 de gener del 2019 els vehicles més contaminants, que en el cas dels turismes seran aquells matriculats abans del 1997 i en el cas de les furgonetes els anteriors al 1994, tindran prohibida l’entrada a Barcelona i a una quarantena més de municipis del seu entorn (una zona batejada com a Àmbit-40).

Aquesta és la mesura estrella per complir el compromís de reduir en un 30% les emissions producte del trànsit viari en un termini de 15 anys, i de fet es començarà a aplicar de forma gradual a partir del mes de desembre. L’anunci presenta dificultats logístiques i ha d’afrontar el repte d’oferir una alternativa de transport públic als conductors d’aquests vehicles, que de ben segur si no han canviat de cotxe no deu ser per gust sinó per impossibilitat econòmica. Molts no podran prescindir del vehicle privat i haurien de poder acollir-se a ajudes per adquirir un cotxe o una furgoneta menys contaminants.

En general, però, la prohibició és una mesura que va en la bona direcció i compleix el que recomanen les directives de salut de la Unió Europea. La llista de ciutats europees que apliquen algun tipus de restricció als vehicles és molt llarga: Londres, París, Berlín, Atenes, etc. Recordem, a més a més, que la contaminació atmosfèrica causa 3.500 morts a l’any a l’àrea metropolitana, segons un estudi del Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

La renovació del parc mòbil no només millorarà la qualitat ambiental sinó també la seguretat viària en general i pot ser un revulsiu per al consum. Tot i així, el pilar central de les polítiques contra la contaminació ha de ser el reforç del transport públic, sobretot el servei de Rodalies, més que les prohibicions. Desincentivar l’ús del vehicle privat es pot fer de moltes maneres, i la més efectiva és, sens dubte, fer-lo innecessari i poc atractiu oferint una alternativa competitiva en horaris, puntualitat, freqüència i preu.