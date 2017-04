La necessària presència de les noves tecnologies a les aules

Segons dades de la Federació Internacional de Robòtica (IFR per les seves sigles en anglès), es passarà d’1,7 milions de robots en el camp de l’ensenyament i l’entreteniment el 2015 a uns 11 milions el 2019. L’augment també serà considerable en altres àmbits com el domèstic o l’empresarial, de manera que en dos anys hi haurà 31 milions de robots a les cases i 2,6 milions a les fàbriques.

En aquest context, el Parlament Europeu ja ha demanat a la UE que es doti d’un marc jurídic que faciliti el desenvolupament de la indústria de la robòtica, però també que protegeixi els ciutadans. Té sentit parlar de protegir la ciutadania perquè hi ha estudis que alerten de la destrucció de llocs de treball amb la progressiva digitalització de l’economia. Així, un informe de la OCDE pronostica que l’automatització farà perdre fins a 2 milions de llocs de treball a Espanya. També el MIT va publicar un estudi segons el qual un robot pot destruir fins a sis llocs de treball. De tota manera, no s’ha de pecar de pessimisme, perquè la robotització permetrà produir més amb el mateix nombre de treballadors, i a més, cal tenir en compte que hi haurà moltes feines que no podran ser mai substituïdes per robots i, precisament, seran aquelles que requereixen més nivell de qualificació.

És per això que és molt interessant la presència de robots a les aules i que són especialment rellevants experiències com el projecte EASEL, en el qual investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i altres investigadors internacionals, estudien la simbiosi entre màquines i humans i com interfereixen en el procés d’aprenentatge. Així, porten robots a l’aula per ajudar a fer els deures als alumnes i estudien aquesta interacció.

Tot i que hi ha escoles que ja fa temps que hi estan treballant, cal seguir potenciant des de les administracions públiques la presència de les noves tecnologies a les aules, no només de robots. D’una banda, perquè la competència digital és cada vegada més demandada en l’àmbit laboral i, de l’altra, perquè pot servir per crear eines que ajudin a personalitzar l’aprenentatge, monitoritzant el procés i establint indicadors que el millorarien, i fer-lo més eficient.

Un altre dels avantatges d’aquesta incorporació ha de ser facilitar sinergies entre l’aula i l’empresa.