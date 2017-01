La necessitat d’evitar una bombolla en el preu del lloguer de l’habitatge

Els que tenen un pis llogat des de fa poc menys de tres anys viuen amb ansietat el moment en què s’haurà de renovar el contracte perquè saben que els apujaran el preu, sobretot si viuen a la ciutat de Barcelona. Després que els preus es moderessin durant els anys de la crisi, l’escalada actual fa que en molts llocs ja s’hagin superat els màxims d’abans del 2008. I el més preocupant és que no hi ha cap perspectiva que hagin de baixar. Al contrari, l’auge del turisme i la recuperació econòmica han provocat una escalada de preus que amenaça moltes famílies o joves que no es poden permetre afrontar el procés de compra amb una hipoteca.

Els experts sempre han dit que era molt important tenir un parc d’habitatges de lloguer ampli, com el que funciona a molts països d’Europa, amb preus assequibles, per equilibrar el mercat. Fins ara, però, totes les decisions que s’han pres han anat en direcció contrària. Fins i tot algunes de benintencionades, com les ajudes al lloguer aprovades per la ministra Carme Chacón, que van servir per inflar els preus.

Ara el Govern vol canviar l’enfocament i incidir de forma directa sobre els propietaris. La idea és fixar un preu de referència per al lloguer de cada habitatge i facilitar eines als ajuntaments perquè puguin penalitzar fiscalment aquells propietaris que decideixin cobrar per sobre d’aquest límit. Encara és d’hora per avaluar l’eficàcia d’aquesta mesura, que intenta incidir en el mercat, i també caldrà veure quins criteris es fan servir per fixar aquest preu. Sembla difícil intervenir en els preus de mercat, però és imprescindible protegir un dret, el de l’habitatge, tan important per a la cohesió social. Ara bé, no és just que tota la pressió es posi sobre els propietaris, que tenen un interès legítim a treure el màxim rendiment del seu immoble. L’administració també té molt de camp per córrer. Sense un potent parc públic d’habitatges de lloguer a preu regulat difícilment es podrà incidir sobre els preus. Alhora, caldran ajudes i bonificacions als que decideixin posar habitatges en lloguer i acceptar el preu de referència. L’equilibri és difícil, però és positiu que el Govern posi fil a l’agulla per resoldre un problema tan greu. El que no pot ser és que viure de lloguer a Barcelona es converteixi en un luxe minoritari.