La negativa a pactar el referèndum perjudica el no

Les dades fetes públiques ahir al baròmetre del CEO mantenen l’evidència de l’aposta àmpliament majoritària de la societat catalana a favor de la celebració d’un referèndum sobre la independència. Negar-se a acceptar aquesta evidència, com fa bona part de la classe política espanyola, amb l’única excepció de Podem, és una manera de topar de cara amb una realitat persistent i diàfana: un 73,6% dels ciutadans amb dret a vot estan a favor que el futur polític del país es dirimeixi a les urnes amb una consulta. El CEO afirma també que un 50,3% accepten que aquest referèndum, vista l’actitud tancada del govern espanyol, es faci de manera unilateral. Un 23,3% dels enquestats el volen només si és acordat entre les parts. Però una dada més, i molt significativa, dona com a resultat que si finalment es fes un referèndum no acordat hi participaria el 75% del cens, una assistència que seria realment alta.

A sis mesos de la data donada pel Govern per celebrar el referèndum, aquest baròmetre del CEO deixa en evidència que els catalans massivament volen votar el seu futur i estan dividits sobre la manera com aconseguir-ho. El CEO deixa clar que la negativa dels partits contraris a la independència a celebrar la consulta no és compartida pels ciutadans. Si finalment no aconsegueixen frenar la convocatòria, corren un seriós perill que sigui un èxit de participació i que, alhora, una part dels que es quedin a casa siguin els partidaris del no. La mateixa enquesta del CEO, quan pregunta sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un estat independent sense esmentar el referèndum, obté un resultat que és favorable al no, amb un 48,5%, per un 44,3% favorable al sí. En cas d’un referèndum pactat, doncs, ara mateix probablement guanyaria el no. De manera que, sempre segons el que es dedueix dels resultats del CEO, paradoxalment la negativa espanyola a permetre la votació sobre la independència de Catalunya podria acabar girant els resultats en contra seva.

Sobre les eleccions al Parlament, Junts pel Sí repetiria la victòria, tot i perdre entre dos i quatre diputats, i la majoria independentista estaria al llindar de la majoria absoluta. El CEO mostra la voluntat inequívoca de votar i la solidesa de l’opció independentista. Qui encara pensi que és una febrada s’ha equivocat.