Com es diu “era normal, sempre saludava” en català de pagès?

EN PLE DESPLEGAMENT INFORMATIU per l’atemptat a Barcelona, El País ha tingut temps de fer feina filològica i descobrir una nova varietat dialectal: el català de pagès, l’idioma que parlaven, segons la portada del diari, els terroristes. “Unos jóvenes que estudiaban, jugaban y crecían en perfecto catalán de payés son hoy noticia trágica”, narrava el rotatiu des de Ripoll. A l’espera de conèixer els detalls de la varietat dialectal, la seva relació amb el pa de pagès i el pròxim descobriment del valencià de pagès, la resta de la crònica és un interessant relat de com els joves estaven integrats en la comunitat de Ripoll. Això sí, impossible escapar-se del tòpic. “Només ens saludàvem”, explica un company de classe al diari, que s’estranya de com els terroristes han acabat cometent una atrocitat si “ells es van treure l’ESO i jo no”. Estaven tan integrats que un d’ells era delegat de classe, com destaca en exclusiva El Periódico. “De vegades parlaven en àrab i els deien: «Eh, en català, que ens n’assabentem tots»”, diu un altre company, sense concretar si els demanaven parlar en català de pagès o en una altra varietat.

LA CANTARELLA

No es pensin que no tindran la ració diària de com mesclar el Procés amb l’atemptat, perquè El Mundo titulava en portada: “La Generalitat utilitza l’atemptat per fer campanya del Procés”. Compte amb la recepta: agafin cent grams d’un tuit del cap de premsa del president en què destacava les relacions internacionals del conseller Romeva; afegeixin-hi que la delegació nord-americana de l’ANC va fer un retuit d’un diari estranger que demanava fer el condol amb estelades, i amaneixin-ho amb el pecat de Joaquim Forn, que va parlar de víctimes “catalanes”. No ho intentin a casa seva: cuinar un titular així amb ingredients de tan baixa qualitat només està a l’abast dels millors xefs.