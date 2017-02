Els nous impostos i les Constituents

“No solament de pa viu l’home...”, diuen els optimistes. Però ara és l’hora de recordar aquesta veritat enorme, això és, que l’home també viu de pa. La República havia de corregir moltes injustícies i, peremptòriament, la Comissió de Responsabilitats de la Dictadura no es pot reunir per falta d’assistència de diputats. La República també havia d’ésser més barata i més justa en la tributació. I heus ací que el senyor Carner no es fatiga de llegir nous impostos a la tribuna parlamentària. [...] Aquests nous impostos que el senyor Carner està llegint a la tribuna de secretaris i que jo tinc els meus dubtes de si trauran cap a res -donat que l’economia espanyola està descomposta de dalt a baix- plantegen un problema interessantíssim per a tot home afiliat a la mentalitat democràtica. Això és, a saber: si les Corts constituents, que, com el seu nom indica, foren elegides per fer la Constitució i res més que per a això -i en aquest sentit fou demanat el sufragi popular-, tenen poder per a aprovar aquesta cosa considerable que és un impost nou. És clar que en l’època en que vivim la sensibilitat política és gairebé invisible, imperceptible. Però és hora de recordar que el pacte implícit establert entre poble i autoritat té per objecte principal la defensa del contribuent contra la creixent avidesa de l’Estat. La institució parlamentària no té altre origen que aquest i, històricament parlant, Catalunya és un dels països d’Europa que més sensibilitat ha demostrat sentir en el moment de les imposicions estatals. És aquesta sensibilitat, que es troba a tot el llarg de la nostra història, que permet afirmar que Catalunya és un país tradicionalment democràtic. És per això que jo em demano si no és hora d’avivar una mica la sensibilitat política amb l’objecte de veure almenys si aquestes Corts que tenen, com totes les Corts dels països civilitzats, la seva missió limitada a la finalitat per la qual foren elegides, poden continuar en aquesta forma a les ordres d’un poder executiu definitivament jutjat. [...] Jo em demano: ¿és per això que ens moguérem tant? ¿Férem tants sacrificis perquè després d’una gestió desastrosa de l’executiu, el senyor Carner apugi les contribucions en un moment en què és tan discutible que es puguin apujar? [...].