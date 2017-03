Un altre nyap a TVE

Aquesta setmana La 1 ha estrenat la sèrie iFamily. El nyap d’aquesta ficció és d’aquells que fan història. En un moment en què fins i tot a Espanya s’està intentant fer evolucionar el gènere i s’esforcen per oferir productes amb una factura de qualitat digna i uns conflictes actuals, TVE ha apostat per una producció mal feta, caduca i de contingut impropi d’una tele pública. Verano azul tenia més voluntat innovadora que aquest despropòsit, i al seu costat Los Serrano era glamurosa. Només cal afegir que iFamily és de la mateixa productora que Ana y los siete, protagonitzada per Ana Obregón.

Un empresari vidu i adinerat (Antonio Garrido) ha de fingir estar en coma per no ser perseguit per la justícia i arruïnar-se. Els seus quatre fills queden sota la supervisió d’una assistent social. El germà intentarà treure beneficis d’aquesta situació perquè el persegueixen una colla de mafiosos per cobrar els seus deutes. I pel mig hi ha el personatge d’Antonio Resines, que, per variar, regenta el bar El Curro. És la quota popular per intentar atrapar l’audiència (sense èxit). “ ¡Cuidadín, que te arranco la cabeza! ” és la primera frase que li sentim dir a l’actor. La segona cosa que surt de la seva boca és “ ¡Desgraciada! ¡Más que desgraciada! ” dirigint-se a la seva filla. I el tercer: “ ¡Yo estoy donde me sale de los cojones! ” L’advocat també s’encarregarà d’insultar una infermera quan considera que la professional ha de marxar de l’habitació.

El guió i els diàlegs són nefastos, amb els típics errors de guionistes inexperts (o directament, dolents). Les situacions són inversemblants i insostenibles. Els personatges són estereotipats i plans, i només saben interactuar a partir de faltar-se al respecte. Gairebé sempre criden. El nivell interpretatiu, lamentable. Tant, que fins i tot en les converses entre l’oncle i la neboda gran adolescent hi ha una tensió sexual que potser hauria hagut d’alarmar algú quan la gravaven. L’humor és barroer i ineficaç. En la realització hi ha incoherències de raccord. Fins i tot l’ambientació és còmica. Les fotos familiars de la decoració, on se suposa que mostren escenes passades dels protagonistes, estan fetes amb un photoshop tan dolent que els caps dels actors es noten enganxats de mala manera sobre altres cossos. Les persecucions en cotxe són dignes d’aficionats.

Més enllà dels valors que transmet (tots plegats són una colla de corruptes, les criatures són tractades amb menyspreu pels familiars i la màfia està representada per ciutadans estrangers que semblen trets d’un còmic), iFamily és una falta de respecte a l’audiència per la seva baixa qualitat. Una altra despesa inexplicable de TVE en un moment en què els espectadors han adquirit un bagatge i unes expectatives en la ficció a anys llum del que ofereix la cadena.