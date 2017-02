El orden de abajo y el desorden de arriba

El hambre ha hecho súbita aparición en las calles, y el Gobierno la ha recibido a tiros. En Barcelona, en Valencia, en Cartagena, en Santander ha corrido la sangre. El ciudadano en fun- ciones de autoridad, ha hecho fuego contra el ciudadano que trabaja en la fábrica, o en la mina, o en el taller. La fuerza armada ha hecho fuego contra sus hermanos del pueblo. Quizás el hambre volverá a recluirse en la casa del pobre, para presidir la íntima tragedia de su hogar. El máuser habrá contenido la protesta; habrá reducido la revuelta, apagará el chispazo. Pero el rescoldo -vivo y ardiente- estará a punto de hacer llama otra vez; al menor soplo. El gobierno se preocupa del mantenimiento del orden. El gobierno atiende a esa misión y la atiende nada más que a tiros. No hay trabajo ni se procura que lo haya. No hay pan ni se procura que lo haya. No hay justicia ni se procura que la haya. Pero debe haber orden. Debe haber orden abajo, ante el desorden de arriba. Faltan carreteras y caminos en España. Destinando unos millones de más a Fomento e invirtiéndolos bien, se satisfaría aquella necesidad y se daría trabajo a muchos obreros. Los millones de más, se destinan a Guerra y se pierden en Marruecos. Pero el pueblo no debe protestar. La protesta es desorden y el desorden se reprime a tiros. Faltan escuelas en España. Hay nueve mil pueblos en España que carecen de escuelas. Debieran construirse escuelas y se ocuparían muchos obreros y se daría enseñanza a los hijos de los obreros. Pan para el cuerpo y para el espíritu. Pero el dinero para escuelas se necesita para la Marina. El pueblo no debe, sin embargo, protestar porque la protesta perturba la paz pública y el gobierno la restablece a tiros. […] No hay justicia en España. “La justicia esta podrida”. Lo ha dicho así un hombre que aspira a ser gobierno. La justicia es una almoneda, o una lotería. Pero el pueblo no debe quejarse. Las quejas se contestan a tiros. No hay libertad en España. Se encarcela a obreros que ejercitan el derecho a la huelga. Se interpreta caprichosamente el texto de la ley. Se desconoce y barrena la Constitución. Pero el pueblo no puede tampoco protestar porque ahí, en cada esquina, están unos individuos de la guardia civil con el máuser dispuesto. […] Vosotros, gobernantes; guardadores del orden, sois los subversivos, los facciosos, los enemigos de la paz pública. El pueblo es quien debe imponer el orden. El orden arriba, o sea la justicia y la libertad en todas partes.