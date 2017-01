El país de les nuclears creua els Pirineus

França concentra el 2% del consum energètic mundial i és, per tradició, el país de l’energia nuclear. És el segon productor mundial d’energia atòmica, només superat pels Estats Units, però el primer si es té en compte la densitat de població. Els reactors nuclears van aportar el 74,8% de l’energia consumida pels francesos el 2012 (a Espanya és el 21%), segons la World Nuclear Association. L’estat francès no ha alterat l’aposta per la nuclear (l’empresa pública EDF és el primer productor d’electricitat d’Europa gràcies als seus 58 reactors atòmics a França) després de l’accident japonès de Fukushima del 2011, com sí que ha fet, per exemple, Alemanya. No obstant, el país està impulsant de valent les energies renovables, que l’any passat van créixer un 22,8%. L’enorme múscul energètic de França contrasta amb el sistema espanyol, molt dependent de l’exterior. Segons Eurostat, la taxa de dependència espanyola és del 76,4%, 22 punts per sobre de la mitjana europea. [...] La connectivitat de França contrasta també amb el relatiu aïllament energètic d’Espanya pel fet d’estar en una península. Aquest aïllament s’ha de trencar en part amb la línia elèctrica de molt alta tensió (MAT), que hauria d’estar operativa a mitjans del 2014. [...] A finals d’abril va acabar la perforació del túnel de la MAT pels Pirineus. La interconnexió, que unirà el municipi empordanès de Santa Llogaia i Baixàs (a prop de Perpinyà) a través d’una línia soterrada en corrent continu de 65 quilòmetres, duplicarà la capacitat d’intercanvi d’electricitat entre Espanya i França fins als 2.800 MW. Superat en part l’aïllament elèctric, un dels talons d’Aquil·les més flagrants del sistema energètic espanyol -i català-és la insuficient connexió gasista. L’ha de pal·liar en part el nou gasoducte Figueres-frontera francesa (anomenat MidCat), que hauria de ser el primer punt d’interconnexió gasista entre Catalunya i França i el tercer entre Espanya i el país veí, després de les connexions de Larrau (Navarra) i Irun (País Basc). La UE considera aquest gasoducte, previst per al 2018, prioritari per incrementar la seguretat de subministrament de gas a Europa diversificant els països proveïdors. S’incrementarien les possibilitats d’abastament des de l’Àfrica (a Espanya arriba gas algerià gràcies a dos gasoductes) i es disminuiria la dependència europea de Rússia.