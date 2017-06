ABANSD’ARA

El paradís de Pau Casals

Nota d’Andreu Avel·lí Artís, Sempronio (Barcelona, 1908 - Sitges, 2006), integrada en una de les cròniques de la seva secció “L’accent de Barcelona” a Revista de Catalunya (XI-1938). Aquest periodista eminent va reeixir a desplegar en plena guerra una fórmula pròpia de crònica cultural que endolcís l’ànim dels lectors trasbalsats per la violència i les amargors d’aquella etapa infausta. Avui se celebra a Barcelona la tercera Diada Pau Casals, promoguda cada any per la Fundació que porta el seu nom i per entitats musicals i conservatoris. Foto de Pau Casals (el Vendrell, 1876 - Puerto Rico, 1973), als anys 30, a la platja de Sant Salvador, al Vendrell.