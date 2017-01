El penúltim dia de l'any

Si tanmateix ens hem d’acomiadar de l’any trenta-set -i val a dir-ho sense gaire recança-, tant se val que enllestim tot seguit i no esperem el darrer moment. La llangorositat de sant-silvestre ens podria encomanar, encara que no plogués, aquella deliqüescència sentimental pròpia dels moments patètics i espectaculars que lleven la serenitat i, per tant, el noble ús de la raó i de l’equanimitat. L’any que se’n va tingué en plena joventut -precisem, el mes de maig- una rauxa de bogeria tan greu que sempre més ens n’hem malfiat. És possible que aquest rampell no fos sinó un atac d’histerisme, o potser, probablement, cosa més lamentable, una explosió atàvica provinent d’alguna reminiscència secular. Sigui com sigui, els boigs no ens fan ni mica de goig, i encara que en la seva senectut aquest any ens hagi donat proves de capacitat i de bon seny, mai no ens traurem del cap aquest record desagradable i val més que amb tota la cortesia però sense inútils compliments, li allarguem el barret i el bastó (dues coses que ja havia oblidat de considerar com a pròpies) i li obrim suaument la porta perquè se’n vagi a donar un vol pels espais infinits i siderals, a veure si s’adoba l’enteniment, i sobretot perquè es distregui de la nostra amistat i no se li acudeixi de tornar a visitar-nos, cosa certament poc probable. Mentre altres ocupacions em retenen, jo prego a l’any vell que em vulgui excusar i es deixi acompanyar gentilment pels meus amics fins al llindar. -Passi-ho bé, senyor Trenta-set.