El perill d’una aliança Trump-Putin per al nou ordre internacional

El president rus, Vladímir Putin, va fer gala aquest divendres de la seva habitual sang freda i va evitar fer cas del seu ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, que li havia proposat expulsar 35 diplomàtics nord-americans com a resposta a la mesura anàloga presa per l’administració Obama pel cas dels ciberatacs en plena campanya electoral. Putin prefereix no posar en un compromís Donald Trump, que quan prengui possessió el dia 20 haurà de decidir si fa cas dels serveis d’intel·ligència i manté la pressió sobre Rússia o si els ignora, els deslegitima i s’alinea amb Moscou.

Aquesta segona opció, que és a hores d’ara la més probable, és altament preocupant perquè suposaria una aliança inèdita fins ara entre un règim autoritari i agressiu com el rus amb la potència que sobre el paper liderava els principals valors d’Occident, com la llibertat i la democràcia. Un eix Trump-Putin de caràcter nacionalista, militarista i xenòfob serà una autèntica amenaça per al nou ordre mundial, ja de per si inestable i violent. Aquesta coalició serà un regal tant per als jihadistes, que veuran com se soscaven drets bàsics amb l’excusa de l’amenaça terrorista, com per a aquells règims dictatorials, com el d’Al-Assad o altres que a partir d’ara acceptin jugar el paper d’aliats d’aquest nou poder.

Aquest pas suposaria que els EUA renunciessin al seu paper històric de defensa de les democràcies (tot i les ombres) per passar a ser allò de què sempre els ha acusat certa esquerra: una potència imperialista que només mira pel seu interès. Trump pot fer créixer un antiamericanisme que sovint ha anat de bracet, precisament, de postures filorusses.

Si es confirma aquest gir Europa quedarà en una posició d’extrema fragilitat, encaixonada entre Washington i Moscou i amb l’amenaça de l’extrema dreta pro Putin i Trump ben viva en països com França, amb el fenomen Le Pen. Llavors, però, serà el moment de fer un pas endavant per enarborar la bandera dels valors occidentals i democràtics, que beuen precisament de la Il·lustració i les revolucions americana i francesa. I mentre Europa agafa el relleu, caldrà esperar que a dins dels EUA es creïn prou estructures de resistència per limitar els danys d’una presidència que abans de començar ja fa por.