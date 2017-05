Els perills de la polimedicació

ACatalunya hi ha 100.000 persones que prenen més de deu medicaments al dia i 700.000 que en consumeixen més de cinc. Aquest fenomen es coneix com a polimedicació, i distingir en quins casos tots els fàrmacs són necessaris i quan som davant d’un abús és un dels reptes dels especialistes. La prescripció múltiple és habitual sobretot en la gent gran, tot i que hi ha estudis que alerten que, de mitjana, tres de cada deu medicaments que prenen no tenen una indicació clara.

El cert és que les estadístiques mostren com el consum d’alguns medicaments, com ara els antidepressius, s’ha triplicat els últims anys i ja supera el de països com ara França, Alemanya i Itàlia. Aquesta constatació ha provocat que entre la comunitat mèdica es comenci a parlar d’un nou concepte, la desprescripció, orientat a receptar menys i a abordar el malestar des d’una altra perspectiva. L’objectiu és recórrer al suport farmacològic només quan sigui imprescindible, que certament ho és en molts casos.

Aquest nou enfocament més restrictiu té avantatges econòmics (redueix la despesa farmacèutica) i, sobretot, de salut, ja que molts medicaments tenen efectes adversos que s’han de combatre... amb altres medicaments. Els metges consultats posen el focus en dos col·lectius especialment exposats: la gent gran i els nens i adolescents.

Però si volem anar a l’arrel del problema caldrà fer un pas més i revisar el nostre estil de vida hiperexigent, en què no s’accepta el fracàs, i canviar la percepció que qualsevol situació que ens afecti es pot combatre amb una píndola miracle. Des d’aquest punt de vista no resulta estrany que la hipermedicació afecti més les dones que els homes. Els metges alerten sobre el perill que té medicalitzar la nostra vida quotidiana, fins al punt de confondre un malestar emocional amb una malaltia que necessita un tractament. Hem d’acceptar que no sempre podem estar contents i energètics, per molt que la societat de la imatge actual ens ho vulgui imposar. La nostra salut física i mental ho agrairà. I els metges, amb tota la raó, reclamen temps i recursos per poder diagnosticar millor els seus pacients i poder tenir un control més acurat de la medicació que es prenen i els tractaments que de veritat els poden millorar la vida.