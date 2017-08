La pintura gòtica a Catalunya

A part de l’interès purament artístic de la pintura gòtica catalana i del fet de constituir una escola amb característiques especials que la distingeixen de les veïnes, influents o influïdes per ella, el seu estudi representa la validació definitiva d’una sèrie immensa d’elements. La iconografia, considerada per molts com un dels valors més importants per l’emplaçament de Catalunya com a centre com a centre d’una escola, creà amb un nombre relativament limitat de temes una sèrie infinita de composicions. Seria interessantíssim establir la successió d’imatges aconseguides amb la representació d’una mateixa escena repetida pels diversos tallers durant dos segles. [...] Els pintors dels segles XIV i XV es complaïen a transportar les escenes més llunyanes i més exòtiques a l’ambient en què vivien. En els primers temps de l’escola catalana, mentre les influències d’Itàlia regien el període de formació, el realisme del detall local apareixia tímidament entre les estilitzacions importades; però a mesura que els tallers diversos anaven enfortint, per herència ben administrada, la personalitat de l’escola, desapareixien totes les preocupacions i les figures bíbliques es convertien en personatges vistos al carrer, els vestits eren de velluts i brocats amb escardots daurats, la Samaritana anava a cercar aigua al pou amb un càntir envernissat de verd, l’hort de Getsemaní era un magnífic camp de cols curosament arrenglerades, i Salomé, abillada com una dama de la reina Violant de Bar, ballava davant de Joan I assegut a una taula parada amb vidres de Mataró i ceràmica de Manises. [...] L’escena del naixement de la Verge Maria ens dóna tota la teoria del règim d’un part, el mobiliari d’una habitació i l’utillatge complet d’una cuina. El rapte del cos de Sant Martí dóna lloc a una borratxera de soldats armats de punta en blanc que, amb els representats a les infinites “Resurreccions” i “Calvaris” permeten establir tota la història i materials de guerra. Els àngels músics que encerclen les dolces Madones tres-centistes i quatre-centistes són el document més precís per a la reconstrucció gràfica dels instruments musicals. [...]