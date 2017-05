Es podran donar òperes per ràdio?

L’actuació de l’emissora en l’aspecte diguem-ne artístico-cultural topa d’un quant temps ençà amb un acoblament de dificultats tan enutjoses de combatre com rebels de deixar-se vèncer, que han acabat per fer difícil la confecció de programes, i si fins ara l’única solució havia estat sempre la de transigir i pagar, ha arribat un moment en el qual s’ha de dir: “Prou!” [...] Això vol dir que estem travessant una situació econòmica molt alambinada, situació que no és pas la més a propòsit per a resistir batzegades tan fortes com la de l’Orquestra Pau Casals, per exemple, que en el primer any que autoritzà la transmissió de cinc dels seus concerts cobrà 1.000 pessetes per concert, i en el segon any, la primavera passada, demanà 1.500 pessetes per a deixar transmetre solament, el mateix que la vegada anterior, dues terceres parts de cada un dels vuit concerts de la sèrie, proposició que Ràdio Barcelona no pogué acceptar, tot i la seva bona voluntat, tantes vegades posada a prova, envers l’al·ludida entitat, en cerca d’una transmissió per tal de satisfer els desigs dels radiooients i fer-la sentir arreu d’Espanya i de l’estranger. Un altre exemple: la primera transmissió de la Missa de Beethoven des del Palau de la Música Catalana costà 3.000 pessetes; la darrera transmissió de la mateixa Missa, feta des del mateix lloc i amb els mateixos elements, en costà 3.500, perquè, fora de l’Orfeó Català, els distints factors que intervenien en la seva interpretació es cregueren en el cas de demostrar unes pretensions més accentuades. Encara més: el Sindicat Musical ha acordat que la tarifa que paguen les obres musicals sigui recarregada en un 50 per cent quan siguin transmeses per ràdio. De resultes d’això, ens trobem que, malgrat les bones disposicions de l’empresa del Teatre del Bosc per a deixar transmetre la temporada d’òpera que tan brillantment aquest estiu ha tingut lloc, no ha pogut fer-se aquesta transmissió a causa de l’acord del Sindicat Musical, i també a causa d’aquest acord és possible que la temporada vinent del Liceu es topi amb dificultats insuperables per a poder transmetre les òperes del nostre primer Teatre líric, i probablement no hi haurà altre camí a seguir que el de deixar-ho córrer amb tota recança. [...] I si Ràdio Barcelona no dóna transmissions, com ja fa d’un temps ençà, el Sindicat Musical quin ingrés tindrà? [...].