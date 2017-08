Com posar Puigdemont i dinamita en un mateix titular

260x366

La unitat política s’ha trencat tantes vegades que un es pregunta si ha arribat a existir mai. Però, per si de cas, els diaris de Madrid tornaven a acusar Puigdemont de fer-ho (és la tercera vegada des dels atemptats) per unes crítiques a Rajoy. Els retrets que es fan al govern espanyol després del 17-A són trencar la unitat; els que es fan a la Generalitat, normalitat institucional. El País eleva les crítiques de Puigdemont a “provocació”. Qui apuja l’aposta? El Mundo, que parla d’un president que “dinamita” la unitat. Sí, en una setmana en què s’ha insistit en el fet que el Govern aprofitava els atemptats per impulsar el Procés, han posat “dinamita” i “Puigdemont” al mateix titular. Deu ser casualitat, segur. El País fa curt a la portada però remunta a l’editorial. Tal com havia fet poques hores després de l’atemptat, demana deixar enrere “l’oportunisme i el fanatisme en la quimera independentista, que ens divideix i ens fa més vulnerables”. Com que la ciutadania no va fer-ne cas a la manifestació -cosa estranyíssima-, l’edició digital deia: “L’independentisme boicoteja la marxa unitària”. Què és la unitat?, es preguntarà vostè, atent lector: la unitat és el rei. L’ Abc sosté que “només la CUP, l’ANC, Òmnium” i 170 entitats fan una marxa en contra del monarca. Només.

‘Dembalats’

Mundo Deportivo i Sport van preocupar-se molt quan el Madrid va gastar-se 94 milions en Cristiano. El primer acusava Florentino de passar-se “tots els límits” i el segon es preguntava: “¿És ètic gastar-se 94 milions en plena crisi?” Ara que hi ha brots verds, Dembélé és rebut amb eufòria i els 145 milions (entre fix i variables) queden soterrats per la il·lusió. Tant, que un simple tuit del jugador dient “Visca Barça i visca Catalunya [sic]” ja és elevat a l’ Sport a aquest titular: “Dembélé ja parla l’idioma Barça”. Sembla barat i tot.