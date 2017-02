La posició ferma de la radiodifusió catalana

Hem tingut la satisfacció de veure com la proposta feta per l’Associació Nacional de Radiodifusió a la Generalitat de Catalunya ha trobat una franca acollida, i la radiodifusió ha estat inclosa entre les matèries d’atribució exclusiva del Govern de Catalunya en l’Estatut. Els treballs realitzats per l’Associació han estat compresos per la Generalitat, i els seus diputats s’han adonat que l’entitat dels radiooients catalans sabia exposar amb aquesta sinceritat que li era peculiar, sense la barreja de cap egoisme, aquells punts de vista que en matèria de ràdio calia tenir presents en el moment actual, en què Catalunya entrarà de ple a organitzar-se com els països que gaudeixen d’una llibertat plena. Era evident que, posats a tenir cura de les nostres coses, un element tan important de la cultura com és la radiodifusió no podia estar sinó en les nostres pròpies mans. L’historial, per bé que curt, actiu de l’Associació, diu prou clar que l’actuació d’aquesta entitat ha seguit sempre una orientació sense corbes. [...] A l’Associació Nacional de Radiodifusió es deu la implantació del servei meteorològic per ràdio, les transmissions de les funcions del Gran Teatre del Liceu, les de la Banda Municipal de Barcelona, les de l’Orfeó Català, les de l’hora de la Catedral, la radiobeneficència, l’ensenyament d’idiomes per ràdio, els cursos de pedagogia, les festes foranes des de les principals ciutats i viles de Catalunya per a propagar i fomentar-hi la ràdio, els homenatges periòdics als poetes i músics catalans... Però no és solament en matèria d’organització d’emissions que ha obtingut èxits. Ha estat en la seva pròpia organització que ha demostrat saber de què anava i que tenia al seu davant persones que coneixien el que duien entre mans. [...] L’Associació podem dir que ha estat com una escola d’homes que s’han anat formant en la radiodifusió, i avui disputarien amb qualsevol l’aptitud a intervenir en aquesta matèria. [...] El secret d’aquest èxit ha estat que tots aquests homes no perseguien mai cap finalitat lucrativa en llurs intervencions en matèria de radiodifusió, sinó que hi eren empesos per un gran entusiasme per aquest invent i per una alta finalitat patriòtica, batallant per aconseguir que la radiodifusió a Catalunya fos dirigida per catalans. […]